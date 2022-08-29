КПР – «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.08.2022)

1661781137

сегодня, 16:52

Ставки букмекеров

КПР идет фаворитом предстоящего матча. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 1.89. Поставить на ничью можно по цене 3.68, а победа «Халл Сити» идет по котировке 4.06.

Линия, которую выставил букмекер на голы, выглядит так: ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.87, ТБ (2,5) – 1.90.

Форма команд

КПР одержал вторую победу в прошлом туре чемпионата. Лондонская команда успешно сыграла на поле «Уотфорда» (3:2), будучи аутсайдером этого противостояния.

Прежде КПР зафиксировал ничью в игре с «Ротерхэмом» (1:1), а единственное поражение в этом розыгрыше лиги команда допустила в противостоянии с «Блэкпулом» (0:1).

«Халл Сити» обосновался на третьем месте турнирной таблицы, заработав 11 очков за шесть сыгранных туров. В последней игре лиги «тигры» оказались сильней «Ковентри» в результативном противостоянии. До этого «Халл» зафиксировал единственный проигрыш, уступив в гостях «Вест Бромвичу» (2:5).

Информация для ставок

КПР забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 4 туров лиги

забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 4 туров лиги КПР и «Халл Сити» обменялись голами в 5 из последних 6 очных матчей

и «Халл Сити» обменялись голами в 5 из последних 6 очных матчей «Халл Сити» не выигрывал в 5 последних гостевых поединках чемпионата

Прогноз