КПР – «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.08.2022)

Ставки букмекеров
КПР идет фаворитом предстоящего матча. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 1.89. Поставить на ничью можно по цене 3.68, а победа «Халл Сити» идет по котировке 4.06.
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завтра, 21:45
Линия, которую выставил букмекер на голы, выглядит так: ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.87, ТБ(2,5) – 1.90.
Форма команд
КПР одержал вторую победу в прошлом туре чемпионата. Лондонская команда успешно сыграла на поле «Уотфорда» (3:2), будучи аутсайдером этого противостояния.
Прежде КПР зафиксировал ничью в игре с «Ротерхэмом» (1:1), а единственное поражение в этом розыгрыше лиги команда допустила в противостоянии с «Блэкпулом» (0:1).
«Халл Сити» обосновался на третьем месте турнирной таблицы, заработав 11 очков за шесть сыгранных туров. В последней игре лиги «тигры» оказались сильней «Ковентри» в результативном противостоянии. До этого «Халл» зафиксировал единственный проигрыш, уступив в гостях «Вест Бромвичу» (2:5).
Информация для ставок
- КПР забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 4 туров лиги
- КПР и «Халл Сити» обменялись голами в 5 из последних 6 очных матчей
- «Халл Сити» не выигрывал в 5 последних гостевых поединках чемпионата
Прогноз
У КПР и «Халл Сити» не возникает проблем с забитыми голами в этом сезоне. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.