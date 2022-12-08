«Ротерхэм» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

1670508668

вчера, 17:11

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры не видят фаворита. Ставки в пользу победы «Ротерхэма» играются по коэффициенту 2.80, ничья оценивается в 3.40, а победа «Бристоль Сити» идет по котировке 2.45.

Аналитики компании Лига Ставок также не ожидают от команд результативного футбола. Поставить на ТМ(2.5) гола можно по коэффициенту 1.82, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ротерхэм» занимает 16-ю позицию в Чемпионшипе. На счету команды 26 баллов, которые она накопила за счет шести побед и восьми ничейных противостояний. Еще в семи поединках лиги клуб проигрывал соперникам. Выделим, что перед уходом на паузу футболисты «Ротерхэма» проявили себя в победной встрече с «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и ничейном противостоянии с «Лутон Тауном» (1:1).

«Бристоль Сити» сигнализирует с 18-й строчки чемпионата, набрав 24 балла за 21 проведенный тур. В актив себе клуб занес шесть побед и шесть ничьих, при девяти проигрышах. При этом серия без побед у «Бристоль Сити» затянулась на пять туров Чемпионшипа, а в двух последних матчах лиги команда делила очки с «Уотфордом» (0:0) и «Мидлсбро» (1:1).

Информация для ставок

«Ротерхэм» не проигрывал в 8 домашних матчах против «Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» проиграл в 3 из прошлых 5 гостевых поединков чемпионата

«Ротерхэм» не проигрывал в 7 из 10 домашних поединков лиги

Прогноз

В этом матче мы рекомендуем рассматривать ставки в пользу хозяев. «Ротерхэм» сравнительно успешно выступает на домашней арене, а еще хозяева никогда не проигрывали «Бристоль Сити» на своем поле. Предлагаем поставить на нулевую фору «Ротерхэма» по коэффициенту 2.10 в БК Лига Ставок.