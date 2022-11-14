«Дерби Каунти» — «Торки Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Англии (15.11.2022)

Ставки букмекеров
У букмекеров нет сомнений в успехе «Дерби Каунти». Поставить на победу хозяев можно по символическому коэффициенту 1.08, ничья оценена в 9.30, а победа «Торки Юнайтед» идет по котировке 20.00
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сегодня, 22:45
Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок убеждены, что в этом матче команды продемонстрируют результативный футбол. Заключить пари на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.36, а ставки на меньше ТМ(2,5) идут в линии по котировке 3.20.
Форма команд
«Дерби Каунти» не смог с первой попытки обыграть «Торки Юнайтед». Первая встреча команд, которая состоялась 6 ноября, завершилась вничью (2:2). Выделим, что по ходу матча «Дерби Каунти» обыгрывал соперника со счетом 2:0, но из-за удаления не удержал преимуществом.
В Первой лиге Англии футболисты «Дерби Каунти» заработали 28 очков, расположившись на шестом месте рейтинга. На счету команды восемь побед, четыре ничьи и пять поражений.
«Торки Юнайтед» представляет Национальную Лигу Англии. В турнирной таблице чемпионата команда занимает предпоследнее место, заработав только 14 баллов за 19 туров.
Информация для ставок
- Ставка ТБ(3,5) гола прошла в 5 последних матчах «Торки Юнайтед»
- «Дерби Юнайтед» пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей всех турниров
- «Торки Юнайтед» проиграл в 4 из предыдущих 5 гостевых поединков
Прогноз
Мы считаем, что «Дерби Каунти» и «Торки Юнайтед» вновь проведут результативную встречу. Рекомендуем поставить на ТБ(3,5) гола по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Лига Ставок.