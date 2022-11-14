«Дерби Каунти» — «Торки Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Англии (15.11.2022)

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вчера, 16:44

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в успехе «Дерби Каунти». Поставить на победу хозяев можно по символическому коэффициенту 1.08, ничья оценена в 9.30, а победа «Торки Юнайтед» идет по котировке 20.00

Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок убеждены, что в этом матче команды продемонстрируют результативный футбол. Заключить пари на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.36, а ставки на меньше ТМ(2,5) идут в линии по котировке 3.20.

Форма команд

«Дерби Каунти» не смог с первой попытки обыграть «Торки Юнайтед». Первая встреча команд, которая состоялась 6 ноября, завершилась вничью (2:2). Выделим, что по ходу матча «Дерби Каунти» обыгрывал соперника со счетом 2:0, но из-за удаления не удержал преимуществом.

В Первой лиге Англии футболисты «Дерби Каунти» заработали 28 очков, расположившись на шестом месте рейтинга. На счету команды восемь побед, четыре ничьи и пять поражений.

«Торки Юнайтед» представляет Национальную Лигу Англии. В турнирной таблице чемпионата команда занимает предпоследнее место, заработав только 14 баллов за 19 туров.

Информация для ставок

Ставка ТБ (3,5) гола прошла в 5 последних матчах «Торки Юнайтед»

(3,5) гола прошла в 5 последних матчах «Торки Юнайтед» «Дерби Юнайтед» пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей всех турниров

«Торки Юнайтед» проиграл в 4 из предыдущих 5 гостевых поединков

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