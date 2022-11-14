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«Дерби Каунти» — «Торки Юнайтед». Прогноз на матч Кубка Англии (15.11.2022)

вчера, 16:44
Дерби Каунти

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в успехе «Дерби Каунти». Поставить на победу хозяев можно по символическому коэффициенту 1.08, ничья оценена в 9.30, а победа «Торки Юнайтед» идет по котировке 20.00

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.128.9019.11
Лига Ставок 1.14 9.00 18.00
Мелбет 1.10 8.50 20.00
1XBET 1.10 8.50 20.00

Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок убеждены, что в этом матче команды продемонстрируют результативный футбол. Заключить пари на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.36, а ставки на меньше ТМ(2,5) идут в линии по котировке 3.20.

Форма команд

«Дерби Каунти» не смог с первой попытки обыграть «Торки Юнайтед». Первая встреча команд, которая состоялась 6 ноября, завершилась вничью (2:2). Выделим, что по ходу матча «Дерби Каунти» обыгрывал соперника со счетом 2:0, но из-за удаления не удержал преимуществом.

В Первой лиге Англии футболисты «Дерби Каунти» заработали 28 очков, расположившись на шестом месте рейтинга. На счету команды восемь побед, четыре ничьи и пять поражений.

«Торки Юнайтед» представляет Национальную Лигу Англии. В турнирной таблице чемпионата команда занимает предпоследнее место, заработав только 14 баллов за 19 туров.

Информация для ставок

  • Ставка ТБ(3,5) гола прошла в 5 последних матчах «Торки Юнайтед»
  • «Дерби Юнайтед» пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей всех турниров
  • «Торки Юнайтед» проиграл в 4 из предыдущих 5 гостевых поединков

Прогноз

Мы считаем, что «Дерби Каунти» и «Торки Юнайтед» вновь проведут результативную встречу. Рекомендуем поставить на ТБ(3,5) гола по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.49
Лига Ставок 2.48 1.52
Мелбет 2.93 1.33
1XBET 2.93 1.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:02
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:10
Хозяева проиграют этот матч
Гость
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