«Борнмут» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (10.09.2022)

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вчера, 21:16

Ставки букмекеров

«Брайтон», с существенной разницей идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.87, ничья в игре продается за 3.55, а победа «Борнмута» за 4.50 в БК Лига Ставок.

Аналитики полагают, что команды не будут сильно рисковать и постараются сыграть от обороны. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.74, а ТБ (2.5) по 2.17 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Борнмут» после сыгранных шести туров находится на 13 месте в таблице, имея в активе семь очков. В последних пяти турах команда трижды проиграла, а по разу сыграла вничью и выиграла. Говоря об игре «Борнмута», то можно утверждать, что эта команда является крепким середняком лиги и матчи с ней точно не «проходные». В крайнем противостоянии добыта волевая победа на выезде против «Ноттингем Форест» (2:3).

«Брайтон» по состоянию на сегодня является главной сенсацией турнира. У скромного клуба к седьмому туру в активе 13 очков и располагается он на четвертой строчке чемпионата. Команда не перестает удивлять всех поклонников АПЛ , на ее счету уже четыре победы и еще по матчу сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии разгромно обыгран депрессивный «Лестер» (5:2).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Борнмута» завершились с более 2.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Брайтон» забил более 1.5 голов

Три из пяти последних очных встречи команд завершились с более 3.5 голами

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.98 в БК Лига Ставок.