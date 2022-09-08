«Борнмут» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (10.09.2022)

Ставки букмекеров
«Брайтон», с существенной разницей идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.87, ничья в игре продается за 3.55, а победа «Борнмута» за 4.50 в БК Лига Ставок.
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завтра, 17:00
Аналитики полагают, что команды не будут сильно рисковать и постараются сыграть от обороны. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.74, а ТБ (2.5) по 2.17 в БК Лига Ставок.
Форма команд
«Борнмут» после сыгранных шести туров находится на 13 месте в таблице, имея в активе семь очков. В последних пяти турах команда трижды проиграла, а по разу сыграла вничью и выиграла. Говоря об игре «Борнмута», то можно утверждать, что эта команда является крепким середняком лиги и матчи с ней точно не «проходные». В крайнем противостоянии добыта волевая победа на выезде против «Ноттингем Форест» (2:3).
«Брайтон» по состоянию на сегодня является главной сенсацией турнира. У скромного клуба к седьмому туру в активе 13 очков и располагается он на четвертой строчке чемпионата. Команда не перестает удивлять всех поклонников АПЛ, на ее счету уже четыре победы и еще по матчу сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии разгромно обыгран депрессивный «Лестер» (5:2).
Информация для ставок
- 10 из 15 последних матчей «Борнмута» завершились с более 2.5 голами
- В девяти из 15 последних матчах «Брайтон» забил более 1.5 голов
- Три из пяти последних очных встречи команд завершились с более 3.5 голами
Прогноз
Учитывая текущую форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.98 в БК Лига Ставок.