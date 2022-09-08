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«Фулхэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (10.09.2022)

сегодня, 21:10
Фулхэм - Челси

Ставки букмекеров

«Челси» идет уверенным фаворитом в предстоящей встрече. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.75, ничья в игре котируется по 3.90, а победа «Фулхэма» по 4.80 в БК Лига Ставок.

Англия. Премьер-Лига 2022/2023
Фулхэм
Челси
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышНичья
- : -
10 сентября 2022, 14:30
суббота
ВыигрышПроигрышВыигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.503.951.82
Лига Ставок 4.30 3.90 1.81
Мелбет 4.72 4.04 1.79
1XBET 4.72 4.04 1.79

Эксперты полагают, что команды сыграют в открытый футбол. Исходя из этого, ставка ТБ (2.5) продается за 1.81, а ТМ (2.5) за 2.05 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Фулхэм» к седьмому туру располагается ровно в середине таблицы, на 10 месте, с набранными восьмью очками. Клуб показывает весьма неплохие результаты и игру, учитывая факт, что только в этом сезоне он вернулся в английскую элиту. В крайний пяти турах команда по два раза выиграла и проиграла, а один поединок завершился вничью. В крайнем противостоянии против мощного «Тоттенхэма» допущено поражение с минимальным разрывом (2:1).

«Челси» в этом сезоне выглядит очень неуверенно. К седьмому туру «пенсионеры» подходят на шестой позиции, имея в активе 10 очков. В первых семи официальных играх в этом сезоне, клуб лишь трижды уходил с поля победителем. Именно такие результаты стали причиной увольнения тренера Т. Тухеля. В нынешнем розыгрыше чемпионата у клуба три победы, два поражения и одна ничья. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах, обыгран «Вест Хэм» (2:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Фулхэма» забили обе команды
  • 12 из 15 последних матчей «Челси» завершились с менее 3.5 голами
  • «Челси» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и фактор домашнего поля, предлагаем заиграть ставку на то, что «Фулхэм» забьет гол с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.41 2.06 1.85 1.61 2.45
Лига Ставок 2.04 1.76 1.61 2.28
Мелбет 2.10 1.86
1XBET 2.10 1.86
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