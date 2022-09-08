«Фулхэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (10.09.2022)

1662660610

сегодня, 21:10

Ставки букмекеров

«Челси» идет уверенным фаворитом в предстоящей встрече. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.75, ничья в игре котируется по 3.90, а победа «Фулхэма» по 4.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что команды сыграют в открытый футбол. Исходя из этого, ставка ТБ (2.5) продается за 1.81, а ТМ (2.5) за 2.05 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Фулхэм» к седьмому туру располагается ровно в середине таблицы, на 10 месте, с набранными восьмью очками. Клуб показывает весьма неплохие результаты и игру, учитывая факт, что только в этом сезоне он вернулся в английскую элиту. В крайний пяти турах команда по два раза выиграла и проиграла, а один поединок завершился вничью. В крайнем противостоянии против мощного «Тоттенхэма» допущено поражение с минимальным разрывом (2:1).

«Челси» в этом сезоне выглядит очень неуверенно. К седьмому туру «пенсионеры» подходят на шестой позиции, имея в активе 10 очков. В первых семи официальных играх в этом сезоне, клуб лишь трижды уходил с поля победителем. Именно такие результаты стали причиной увольнения тренера Т. Тухеля. В нынешнем розыгрыше чемпионата у клуба три победы, два поражения и одна ничья. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах, обыгран «Вест Хэм» (2:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Фулхэма» забили обе команды

12 из 15 последних матчей «Челси» завершились с менее 3.5 голами

«Челси» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и фактор домашнего поля, предлагаем заиграть ставку на то, что «Фулхэм» забьет гол с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.