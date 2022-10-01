«Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (01.10.2022)

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вчера, 00:31

Ставки букмекеров

«Ливерпуль», по мнению букмекеров, идет очевидным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.37, ничья в игре продается за 5.40, а победа «Брайтона» за 8.20 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что в субботу мы увидим атакующий, зрелищный футбол, который сможет порадовать нас изобилием голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.57, а ТМ (2.5) по 2.50 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ливерпуль» к восьмому туру подходит на седьмой строчке в таблице, имея в активе девять очков. Команда испытывает некий игровой кризис, о чем говорят последние результаты. В последних пяти турах по два матча выиграно и сыграно вничью, а в одном поединке допущено поражение. Седьмое место явно не удовлетворяет команду, поэтому можем ожидать агрессивной и атакующей игры от подопечных Юргена Клоппа. В крайнем противостоянии расписана нулевая ничья с «Эвертоном».

«Брайтон» по состоянию на сегодня является главной сенсацией турнира. У скромного клуба к восьмому туру в активе 13 очков и располагается он на четвертой строчке чемпионата. Команда не перестает удивлять всех поклонников АПЛ , на ее счету уже четыре победы и еще по матчу сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии разгромно обыгран депрессивный «Лестер» (5:2).

Информация для ставок

«Ливерпуль» не выиграл в девяти из 15 последних матчах

«Брайтон» не проиграл в 13 из 15 последних матчах

«Ливерпуль» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Брайтон» забьет гол с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.