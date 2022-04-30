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«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (02.05.2022)

вчера, 11:22
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение гостям. На победу «Манчестера Юнайтед» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Поверить в успех «Любой» любой игрок может по коэффициенту 4.52. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.744.274.63
Фонбет 1.70 4.10 4.50
Мелбет 1.77 4.22 4.68
1XBET 1.77 4.22 4.68
BetBoom 1.74 4.20 4.55

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.68. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.17, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» несколько дней назад на своем провел принципиальный матч против лондонского «Челси» и не сумел набрать заветные три очка, ничья (1:1). Отсутствие стабильных победных результатов усложняет борьбу команды на путевку в Лигу чемпионов и за оставшееся количество туров будет очень отыграть имеющееся отставание от четвертого места в пять очков.

«Брентфорд» продолжает удивлять и стабильно набирать баллы в копилку. В последнем туре команда принимала «Тоттенхэм» и, сохранив ворота в неприкосновенности, оформила ничью (0:0). После 34 матчей коллектив имеет в активе 40 пунктов и располагается на 12 месте в таблице.

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из семи последних матчей
  • «Брентфорд» не проигрывает четыре поединка кряду (три победы и ничья)
  • Две минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних игр с участием МЮ завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

МЮ уже некуда отступать и нужно в оставшихся трех противостояниях взять максимальное количество очков. Несмотря на хорошую игровую форму гостей, верим в успех «красных дьяволов» и предлагаем сделать ставку на победу МЮ в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.49 1.34 2.26 1.70 1.74 2.20
Фонбет 2.18 1.68
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 2.27 1.74
Все комментарии
fmpn2ufkyaxc
fmpn2ufkyaxc
вчера в 18:03
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выиграет матч.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:27
Победа гостей, будет весело.
Gahi
Gahi
вчера в 12:15
Победа команды "Манчестер Юнайтед" и тотал больше 2,5 в этом матче.
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