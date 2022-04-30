«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (02.05.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение гостям. На победу «Манчестера Юнайтед» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Поверить в успех «Любой» любой игрок может по коэффициенту 4.52. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.1.
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завтра, 22:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.68. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.17, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» несколько дней назад на своем провел принципиальный матч против лондонского «Челси» и не сумел набрать заветные три очка, ничья (1:1). Отсутствие стабильных победных результатов усложняет борьбу команды на путевку в Лигу чемпионов и за оставшееся количество туров будет очень отыграть имеющееся отставание от четвертого места в пять очков.
«Брентфорд» продолжает удивлять и стабильно набирать баллы в копилку. В последнем туре команда принимала «Тоттенхэм» и, сохранив ворота в неприкосновенности, оформила ничью (0:0). После 34 матчей коллектив имеет в активе 40 пунктов и располагается на 12 месте в таблице.
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из семи последних матчей
- «Брентфорд» не проигрывает четыре поединка кряду (три победы и ничья)
- Две минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
- Три из четырех последних игр с участием МЮ завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
МЮ уже некуда отступать и нужно в оставшихся трех противостояниях взять максимальное количество очков. Несмотря на хорошую игровую форму гостей, верим в успех «красных дьяволов» и предлагаем сделать ставку на победу МЮ в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.