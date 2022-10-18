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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (19.10.2022)

вчера, 20:36
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.50, ничья в игре продается за 3.50, а победа «Тоттенхэма» за 2.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.473.602.95
Мелбет 2.51 3.60 2.95
1XBET 2.51 3.60 2.95

Эксперты полагают, что матч порадует фанатов зрелищной и яркой игрой, следствием чего станет результативный исход поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.75, а ТМ (2.5) по 2.14 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Манчетер Юнайтед» к 12 туру подходит на пятой строчке в таблице, имея в активе 16 очков. В нынешней кампании «дьяволы» пять раз обыгрывали соперников, расписали одну «мировую» и трижды уступили. В последних пяти турах три поединка выиграно, а по одному сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии с «Ньюкаслом» победителя не выявлено (0:0).

«Тоттенхэм» после сыгранных 11 туров располагается на третьем месте чемпионата, уступая «Манчестер Сити», который находится на второй позиции, лишь по разнице забитых и пропущенных очков, на счету команд по 23 набранных очка. Всего же, «шпоры» в текущем розыгрыше семь раз уходили с поля победителями, однажды проиграли и дважды сыграли вничью. В предшествующих пяти турах, только в одном из поединков не взято три очка («Арсенал» 3 — 1 «Тоттенхэм»). В крайнем противостоянии, на домашнем стадионе, уверенно обыгран «Эвертон» (2:0).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Манчестер Юнайтед» забил менее 1.5 голов
  • «Тоттенхэм» не проиграл в 12 из 15 последних матчах
  • «Манчестер Юнайтед» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.39 1.35 2.16 1.77 1.71 2.26
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.19 1.79
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:22
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:32
Победа или ничья хозяев!
Гость
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