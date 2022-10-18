«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (19.10.2022)

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вчера, 20:36

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.50, ничья в игре продается за 3.50, а победа «Тоттенхэма» за 2.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что матч порадует фанатов зрелищной и яркой игрой, следствием чего станет результативный исход поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.75, а ТМ (2.5) по 2.14 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Манчетер Юнайтед» к 12 туру подходит на пятой строчке в таблице, имея в активе 16 очков. В нынешней кампании «дьяволы» пять раз обыгрывали соперников, расписали одну «мировую» и трижды уступили. В последних пяти турах три поединка выиграно, а по одному сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии с «Ньюкаслом» победителя не выявлено (0:0).

«Тоттенхэм» после сыгранных 11 туров располагается на третьем месте чемпионата, уступая «Манчестер Сити», который находится на второй позиции, лишь по разнице забитых и пропущенных очков, на счету команд по 23 набранных очка. Всего же, «шпоры» в текущем розыгрыше семь раз уходили с поля победителями, однажды проиграли и дважды сыграли вничью. В предшествующих пяти турах, только в одном из поединков не взято три очка («Арсенал» 3 — 1 «Тоттенхэм»). В крайнем противостоянии, на домашнем стадионе, уверенно обыгран «Эвертон» (2:0).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Манчестер Юнайтед» забил менее 1.5 голов

«Тоттенхэм» не проиграл в 12 из 15 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды.