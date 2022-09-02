«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

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вчера, 23:30

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм», с разительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.51, ничья в игре продается за 4.60, а победа «Фулхэм» за 6.40 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что в предстоящем поединке будет забито большое количество голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.64, а ТМ (2.5) по 2.35 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Тоттенхэм» к шестому туру подходит в группе лидеров, демонстрируя очень неплохую игру. Команда добилась трех побед и двух ничьих, тем самым набрав 11 очков и расположившись на третьем месте. В крайнем противостоянии с «Вест Хэм» победителя выявить не смогли (1:1).

«Фулхэм» по состоянию на сегодня занимает восьмое место в чемпионате, имея в активе восемь очков. После пяти туров команда успела отпраздновать два выигрыша, расписала две «мировые» и однажды уступила. В крайнем противостоянии, в напряженной борьбе, обыгран «Брайтон» (2:1).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» не проиграл в 14 из 15 последних матчах

Восемь из 15 последних матчей «Фулхэм» завершились с менее 3.5 голами

«Тоттенхэм» не проиграл в пяти последних очных встречах

В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Фулхэм» с коэффициентом 1.63 в БК Лига Ставок.