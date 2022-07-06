«Шахтёр» Солигорск – «Слуцк». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (09.07.2022)

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06 июля 2022, 15:03

Ставки букмекеров

У букмекеров «Шахтер» идет очевидным фаворитом этой игры. Компания Лига Ставок принимает пари на победу хозяев поля по коэффициенту 1.37. Ничейный исход противостояния котируется в 4.80, а победу «Слуцка» можно сыграть по цене 7.60.

Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.77 – эксперты прогнозируют результативный формат матча в Солигорске. В то же время, ставки на ТМ(2,5) играются по котировке 1.98.

Форма команд

«Шахтер» в текущем розыгрыше Высшей лиги чередует успехи с неудачами. По итогам 12-и сыгранных туров действующий чемпион Беларуси одержал только шесть побед. Еще в трех случаях «горняки» сыграли вничью и трижды уступили своим соперникам.

В предыдущем туре футболисты «Шахтера» не оправдали ожиданий болельщиков в домашней игре против «Торпедо-БелАЗ» (0:1), хотя прежде клуб последовательно победил «Арсенал» Дзержинск (2:1) и «Витебск» (2:0).

У «Слуцка» более плачевная ситуация. Клуб из одноименного города не набирал очки в трех последних турах Высшей лиги, опустившись в рейтинге на 12-е место. В данной серии команда последовательно уступила «Витебску» (0:2), БАТЭ (0:4) и «Торпедо» (0:3), показав слабую игру в атаке.

Информация для ставок

За 4 прошлых тура лиги «Слуцк» забил всего один гол

«Шахтер» выиграл 4 из 6 домашних матчей чемпионата

В 6 домашних матчах лиги «Шахтер» пропустил только два гола

Прогноз

С учетом надежной защиты «Шахтера» в домашних играх, а также слабой атаки «Слуцка», советуем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.