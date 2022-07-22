«Интер» (Турку) – «Хонка». Прогноз на матч финской Высшей лиги (25.07.2022)

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вчера, 18:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом встречи букмекеры определиться так и не смогли. «ЗИнтер» играет в дома, и поставить на его победу можно по коэффициенту 2.91. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.39, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.35

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.75. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Интер» после вылета из Лиги конференций от косовской «Дриты» не смог собраться с силами и на выезде в голевой перестрелке уступил «Хаке» со счетом (2:3).Чуть ранее команда также побывала в гостях у «Лахти» и проиграла (1:2). В таблице «Интер» опустился» на седьмое место, но продолжает усиленно бороться за место в первой шестерке.

«Хонка» в свою очередь продолжает битву за медали чемпионата. Клуб после 14 матчей занимает третье место и отстает от лидеров на три и шесть баллов. В двух минувших турах было зафиксировано поражение от СИКа (2:3), а также разгромная победа над «Лахти» (5:0).

Информация для ставок

«Интер» проиграл три из четырех последних матчей

«Хонка» победила на выезде в трех из пяти последних играх

Четыре минувших очных поединка закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних встречи «Интера» и две из трех «Хонки» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В данном противостоянии сойдутся два неуступчивых коллектива, каждый из которых выполняет свою задачу на сезон. Никто уступать три очка не намерен, поэтому предлагаем загрузить на ничью в букмекерской конторе Лига ставок по коэффициенту 3.35.