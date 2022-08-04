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«Ланс» — «Брест». Прогноз на матч французской Лиги 1 (07.08.2022)

сегодня, 14:30
Ланс

Ставки букмекеров

«Ланс» считается фаворитом в этом противостоянии. Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.58. Шансы «Бреста» набрать три очка в стартовом туре оцениваются в 6.00, а ничью можно сыграть по котировке 4.58.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.564.655.93
Лига Ставок 1.56 4.50 5.60
Мелбет 1.59 4.54 5.95

Согласно выставленной линии, предстоящий поединок получится результативным. Ставки на ТБ(2,5) гола можно взять по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ланс» упустил возможность пробиться в еврокубки по итогам прошлого сезона Лиги 1. Команда заняла итоговое седьмое место рейтинга с такими показателями успешности: 17 побед, 11 ничьих и 10 поражений.

«Брест» ударно провел середину прошлого сезона чемпионата Франции. Благодаря этим успехам клуб оградил себя от борьбы за выживание, заняв 11-ю строчку в турнирной таблице. Футболисты «Бреста» смогли одержать 13 побед и девять ничьих, проиграв 16 поединков своим соперникам.

Информация для ставок

  • «Ланс» не проигрывал в 5 прошлых матчах Лиги 1 на домашней арене – 3 победы и 2 ничьи
  • «Брест» проиграл в 3 последних матчах чемпионата Франции
  • «Ланс» выиграл 2 из прошлых 3 домашних матчей против «Бреста»

Прогноз

«Ланс» вполне оправдано идет фаворитом очной встречи, имея положительную статистику матчей на домашней арене. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.73 1.31 2.30 1.68 1.79 2.12
Лига Ставок 2.22 1.64 1.75 2.04
Мелбет 2.29 1.73
Все комментарии
dehbu4ehh2zs
dehbu4ehh2zs
сегодня в 17:35
Фаворит матча «Ланс»
Гость
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