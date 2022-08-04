«Ланс» — «Брест». Прогноз на матч французской Лиги 1 (07.08.2022)

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сегодня, 14:30

Ставки букмекеров

«Ланс» считается фаворитом в этом противостоянии. Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.58. Шансы «Бреста» набрать три очка в стартовом туре оцениваются в 6.00, а ничью можно сыграть по котировке 4.58.

Согласно выставленной линии, предстоящий поединок получится результативным. Ставки на ТБ (2,5) гола можно взять по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ланс» упустил возможность пробиться в еврокубки по итогам прошлого сезона Лиги 1. Команда заняла итоговое седьмое место рейтинга с такими показателями успешности: 17 побед, 11 ничьих и 10 поражений.

«Брест» ударно провел середину прошлого сезона чемпионата Франции. Благодаря этим успехам клуб оградил себя от борьбы за выживание, заняв 11-ю строчку в турнирной таблице. Футболисты «Бреста» смогли одержать 13 побед и девять ничьих, проиграв 16 поединков своим соперникам.

Информация для ставок

«Ланс» не проигрывал в 5 прошлых матчах Лиги 1 на домашней арене – 3 победы и 2 ничьи

«Брест» проиграл в 3 последних матчах чемпионата Франции

«Ланс» выиграл 2 из прошлых 3 домашних матчей против «Бреста»

Прогноз

«Ланс» вполне оправдано идет фаворитом очной встречи, имея положительную статистику матчей на домашней арене. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.