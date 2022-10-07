«Лион» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (07.10.2022)

Ставки букмекеров
«Лион» идет фаворитом этой игры. Победу хозяев можно сыграть по коэффициенту 1.55, ничью можно взять по цене 4.90, а победа «Тулузы» идет по котировке 5.95.
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1 : 1
завершен
вчера, 22:00
Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что «Лион» и «Тулуза» продемонстрируют результативный футбол. Вариант пари ТБ(2,5) гола доступен по котировке 1.44, ТМ(2,5) – 2.50.
Форма команд
«Лион» не набирал очки в четырех последних турах чемпионата, упав в рейтинге на седьмое место. В последней игре Лиги 1 команда уступила на выезде «Лансу» (0:1), а до этого «ткачи» проигрывали во встречах с ПСЖ (0:1), «Монако» (1:2) и «Лорьяном» (1:3).
«Тулуза» занимает 12-е место французской Лиги 1 по итогам 12-и сыгранных матчей. В трех предыдущих турах команда заработала шесть очков, обыграв на своем поле «Реймс» (1:0) и «Монпелье» (4:2). Между этими поединками клуб зафиксировал четвертое поражение, уступив на выезде «Лиллю» (1:2).
Информация для ставок
- «Лион» выиграл 4 из 5 домашних матчей в Лиге 1
- «Тулуза» проигрывала в 4 последних поединках с «Лионом»
- «Тулуза» проиграла в 3 предыдущих гостевых матчах чемпионата
Прогноз
«Тулуза» существенно уступает «Лиону» в классе и стабильно проигрывает сопернику в очных встречах. Поэтому, у хозяев есть отличная возможность прервать серию неудач в этом поединке. Рекомендуем поставить на победу «Лиона» по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.