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«Лион» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (07.10.2022)

вчера, 11:32
Тулуза

Ставки букмекеров

«Лион» идет фаворитом этой игры. Победу хозяев можно сыграть по коэффициенту 1.55, ничью можно взять по цене 4.90, а победа «Тулузы» идет по котировке 5.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.534.826.07
Лига Ставок 1.43 5.20 6.00
Мелбет 1.46 5.14 6.55
1XBET 1.49 5.30 6.40

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что «Лион» и «Тулуза» продемонстрируют результативный футбол. Вариант пари ТБ(2,5) гола доступен по котировке 1.44, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

«Лион» не набирал очки в четырех последних турах чемпионата, упав в рейтинге на седьмое место. В последней игре Лиги 1 команда уступила на выезде «Лансу» (0:1), а до этого «ткачи» проигрывали во встречах с ПСЖ (0:1), «Монако» (1:2) и «Лорьяном» (1:3).

«Тулуза» занимает 12-е место французской Лиги 1 по итогам 12-и сыгранных матчей. В трех предыдущих турах команда заработала шесть очков, обыграв на своем поле «Реймс» (1:0) и «Монпелье» (4:2). Между этими поединками клуб зафиксировал четвертое поражение, уступив на выезде «Лиллю» (1:2).

Информация для ставок

  • «Лион» выиграл 4 из 5 домашних матчей в Лиге 1
  • «Тулуза» проигрывала в 4 последних поединках с «Лионом»
  • «Тулуза» проиграла в 3 предыдущих гостевых матчах чемпионата

Прогноз

«Тулуза» существенно уступает «Лиону» в классе и стабильно проигрывает сопернику в очных встречах. Поэтому, у хозяев есть отличная возможность прервать серию неудач в этом поединке. Рекомендуем поставить на победу «Лиона» по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.48 2.26 1.70
Лига Ставок 2.37 1.54
Мелбет 3.19 1.37
1XBET 2.13 1.80
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:57
Игра на три результата
Гость
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