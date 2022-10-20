«Милан» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.10.2022)

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вчера, 16:39

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Милан», на победу которого линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.6. Поставить неожиданную на победу «Монцы» можно по коэффициенту 7.8, а взять ничью предлагают по коэффициенту 5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.6. Тотал меньше 2.5 стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Милан» в минувшем туре побывал в гостях у «Вероны» сумел положить в копилку очередные три очка благодаря победе (2:1). Чуть ранее коллектив провел две встречи в Лиге чемпионов и оба раза оказался слабее «Челси» (0:3) и (0:2), а также обыграл дома «Ювентус» (2:0) и закрепился на третьем месте в турнирной таблице.

«Монца» в прошлом поединке национального чемпионата гостила у «Эмполи» и, пропустив единственный гол в матче, проиграла (0:1). В турнирной таблице коллектив идет на 14 месте и опережает зону вылета на пять зачетных баллов. Вчера клуб также принял участием в розыгрыше кубка страны и сенсационно обыграл на выезде «Удинезе» (3:2).

Информация для ставок

«Милан» потерпел три поражения последних шести поединках

У «Монцы» три победы в последних четырех матчах Серии А

Три из четырех последних встреч «Милана» завершились результатом «обе забьют – нет»

Пять из шести последних игр «Монцы» в чемпионате закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Милан» в рамках борьбы за чемпионство не имеет права терять очки в данной игре. Верим, что «россонери» забьют несколько мячей и оформят очередные три очка. Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.