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«Милан» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.10.2022)

вчера, 16:39
Милан

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Милан», на победу которого линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.6. Поставить неожиданную на победу «Монцы» можно по коэффициенту 7.8, а взять ничью предлагают по коэффициенту 5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.424.998.37
Лига Ставок 1.44 4.90 7.20
Мелбет 1.45 5.05 7.80
1XBET 1.45 5.05 7.80

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.6. Тотал меньше 2.5 стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Милан» в минувшем туре побывал в гостях у «Вероны» сумел положить в копилку очередные три очка благодаря победе (2:1). Чуть ранее коллектив провел две встречи в Лиге чемпионов и оба раза оказался слабее «Челси» (0:3) и (0:2), а также обыграл дома «Ювентус» (2:0) и закрепился на третьем месте в турнирной таблице.

«Монца» в прошлом поединке национального чемпионата гостила у «Эмполи» и, пропустив единственный гол в матче, проиграла (0:1). В турнирной таблице коллектив идет на 14 месте и опережает зону вылета на пять зачетных баллов. Вчера клуб также принял участием в розыгрыше кубка страны и сенсационно обыграл на выезде «Удинезе» (3:2).

Информация для ставок

  • «Милан» потерпел три поражения последних шести поединках
  • У «Монцы» три победы в последних четырех матчах Серии А
  • Три из четырех последних встреч «Милана» завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Пять из шести последних игр «Монцы» в чемпионате закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Милан» в рамках борьбы за чемпионство не имеет права терять очки в данной игре. Верим, что «россонери» забьют несколько мячей и оформят очередные три очка. Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.81 1.30 2.36 1.65 1.83 2.09
Лига Ставок 2.25 1.62 1.78 2.01
Мелбет 2.34 1.70
1XBET 2.34 1.70
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:27
Милан выиграет этот матч
Гость
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