«Милан» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (25.02.2022)

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сегодня, 19:38

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в ничейный результат предлагают по 4.44, а победа «Удинезе» порадует игроков интересным коэффициентом 7.1.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Милан» неудачно съездил в гости к откровенному аутсайдеру чемпионата «Салернитане». Команда была слишком уверенна в своих силах и после быстрого гола расслабилась, за что получила итоговый счет (2:2). Этот результат не лишил клуб первого места в таблице, благодаря поражению прямого конкурента в параллельном матче.

«Удинезе» расположился на 16 месте в турнирной таблице и имеет 25 очков после 24 сыгранных матчей. Команда в прошлом поединке расписала домашнюю ничью с «Лацио» (1:1), а туром ранее была разгромлена на выезде «Вероной» со счетом (0:4).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает пять поединков (три победы и две ничьих)

У «Удинезе» три ничьих в последних пяти матчах

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр «Милана» завершились результатом ТБ 2.5, «Удинезе» — ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Милан» будет доминировать все 90 минут, но наверняка столкнется сопротивлением желающего набирать очки противника. Без голов мы здесь точно не останемся, а потому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.