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«Милан» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (25.02.2022)

сегодня, 19:38
Милан - Удинезе

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в ничейный результат предлагают по 4.44, а победа «Удинезе» порадует игроков интересным коэффициентом 7.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.464.618.06
Фонбет 1.45 4.40 7.50
Мелбет 1.52 4.54 7.30
1XBET 1.52 4.54 7.30
BetBoom 1.45 4.55 7.72

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Милан» неудачно съездил в гости к откровенному аутсайдеру чемпионата «Салернитане». Команда была слишком уверенна в своих силах и после быстрого гола расслабилась, за что получила итоговый счет (2:2). Этот результат не лишил клуб первого места в таблице, благодаря поражению прямого конкурента в параллельном матче.

«Удинезе» расположился на 16 месте в турнирной таблице и имеет 25 очков после 24 сыгранных матчей. Команда в прошлом поединке расписала домашнюю ничью с «Лацио» (1:1), а туром ранее была разгромлена на выезде «Вероной» со счетом (0:4).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает пять поединков (три победы и две ничьих)
  • У «Удинезе» три ничьих в последних пяти матчах
  • Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних игр «Милана» завершились результатом ТБ 2.5, «Удинезе» — ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Милан» будет доминировать все 90 минут, но наверняка столкнется сопротивлением желающего набирать очки противника. Без голов мы здесь точно не останемся, а потому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.41 2.10 1.81 1.63 2.40
Фонбет 2.05 1.80
Мелбет 2.13 1.83
1XBET 2.13 1.83
Все комментарии
uvwhnspu97f8
uvwhnspu97f8
сегодня в 19:42
Футбольный клуб «Милан» одержит победу.
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