«Наполи» – «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.04.2022)

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вчера, 19:54

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, однозначным фавором в этой встрече является неаполитанский клуб. Поставить на победу «Наполи» можно по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет. В случае победы гостей зайдет и порадует коэффициент 4.56. Ничья залетит с коэффициентом 4.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.78. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Наполи» ведет борьбу за чемпионство, коллектив лишь на один балл отстает от лидирующего «Милана» после 31 сыгранного матча. В минувших турах удалось набрать по три очка в непростых сражениях с «Аталантой» (3:1), а также с «Удинезе» и «Вероной», где был зафиксирован одинаковый счет (2:1).

«Фиорентина» также находится в верхней части таблицы, но ведет борьбу лишь за путевку в Лигу Европы. «Фиалки» в последних поединках забивали мало мячей, но всего три взятия ворота принесли коллективу семь зачетных баллов в играх с «Эмполи» и «Болоньей» по (1:0), а также с «Интером» (1:1).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл четыре из пяти последних поединков

Беспроигрышная серия «Фиорентины» составляет четыре игры

Три из четырех минувших очных встречи закончились победой «Наполи»

Восемь из девяти последних матчей «Фиорентины» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за положительный результат. Верим, что без голов в обоих воротах не останемся, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.83.