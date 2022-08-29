«Сампдория» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (31.08.2022)

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сегодня, 15:40

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров имеют лишь небольшой перевес в сторону гостей. Поставить на победу «Лацио» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы хозяев поля залетит коэффициент 4.07. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.75.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95, а поверить в обоюдное взятие ворот любой игрок может по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Сампдория» за три стартовых турах не забила ни одного гола и положила в свою копилку всего один балл, оформив ничью в домашней игре с «Ювентусом» (0:0). Также поражения клубу нанесла сначала «Аталанта» (0:2), а затем и «Салернитана» с разгромным счетом (0:4).

«Лацио» после победы над «Интером» (3:1) в третьем туре находится в отличном настроении и хороших игровых кондициях. Коллектив не намерен останавливаться, и планирует добыть очередные три очка. На данном этапе сезона клуб находится на третьем месте и отстает от лидеров лишь по дополнительным показателям.

Информация для ставок

«Сампдория» смогла победить лишь раз в последних пяти играх

Беспроигрышная серия «Лацио» насчитывает пять встреч

Три минувших очных поединка закончились победой римлян

Четыре последних матча «Сампдории» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В данном поединке верим в римский клуб и предполагаем, что он оформит положительный для себя результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Лацио» БК Лига Ставок. Коэффициент на данное событие составит 1.85.