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«Сампдория» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (31.08.2022)

сегодня, 15:40
Лацио

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров имеют лишь небольшой перевес в сторону гостей. Поставить на победу «Лацио» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы хозяев поля залетит коэффициент 4.07. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.163.821.92
Лига Ставок 4.10 3.70 1.91
Мелбет 4.22 3.86 1.92
1XBET 4.22 3.86 1.92

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95, а поверить в обоюдное взятие ворот любой игрок может по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Сампдория» за три стартовых турах не забила ни одного гола и положила в свою копилку всего один балл, оформив ничью в домашней игре с «Ювентусом» (0:0). Также поражения клубу нанесла сначала «Аталанта» (0:2), а затем и «Салернитана» с разгромным счетом (0:4).

«Лацио» после победы над «Интером» (3:1) в третьем туре находится в отличном настроении и хороших игровых кондициях. Коллектив не намерен останавливаться, и планирует добыть очередные три очка. На данном этапе сезона клуб находится на третьем месте и отстает от лидеров лишь по дополнительным показателям.

Информация для ставок

  • «Сампдория» смогла победить лишь раз в последних пяти играх
  • Беспроигрышная серия «Лацио» насчитывает пять встреч
  • Три минувших очных поединка закончились победой римлян
  • Четыре последних матча «Сампдории» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В данном поединке верим в римский клуб и предполагаем, что он оформит положительный для себя результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Лацио» БК Лига Ставок. Коэффициент на данное событие составит 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.45 1.98 1.93 1.56 2.59
Лига Ставок 2.85 1.41 1.93 1.84 1.53 2.45
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:22
Лацио не проиграет этот матч
Гость
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