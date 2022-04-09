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«Торино» — «Милан. Прогноз на матч итальянской Серии А (10.04.2022)

вчера, 14:42
Торино

Ставки букмекеров

Фаворита в данном сражении является «Милан». Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.87 на его победу. В случае успеха «Торино» игроков порадует коэффициент 4.26. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.68.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.363.631.93
Фонбет 4.20 3.55 1.90
Мелбет 4.16 3.70 1.98
1XBET 4.16 3.70 1.98
BetBoom 4.30 3.56 1.91

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.04. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.78. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Торино» в рамках 31 тура провел выездную встречу с абсолютным аутсайдером турнира «Салернитаной» и благодаря единственному голу на 18 минуте оформил победу и три заветных балла. Команда после 30 игр занимает 11 строчку в таблице и уже может себе позволить спокойно доигрывать чемпионат не переживая за вылет и не претендуя на зону еврокубков.

«Милан» продолжает бороться за чемпионство. Команда лидирует в турнирной таблице, но опережает ближайшего преследователя всего на один балл. Сокращению преимущества поспособствовала нулевая ничья в последнем туре с «Болоньей», а чуть раньше клуб добыл две победы (1:0) над «Эмполи» и «Кальяри».

Информация для ставок

  • «Торино» не может выиграть дома четыре матча кряду
  • Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает 11 игр
  • Пять минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Четыре последних поединка и «Торино» и «Милана» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет интересный матч с доминированием «Милана». В последнее время голы даются команде трудно и «Торино» не будет против засушить игру. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.80 2.18
1XBET 1.80 2.18
Все комментарии
a6akc383cj53
a6akc383cj53
вчера в 22:23
Футбольный клуб «Милан» выиграет матч.
6m937uk68bey
6m937uk68bey
вчера в 22:23
Футбольный клуб «Милан» одержит победу.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 14:43
Будет ничья 2:2
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