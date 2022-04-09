«Торино» — «Милан. Прогноз на матч итальянской Серии А (10.04.2022)

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вчера, 14:42

Ставки букмекеров

Фаворита в данном сражении является «Милан». Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.87 на его победу. В случае успеха «Торино» игроков порадует коэффициент 4.26. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.68.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.04. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.78. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Торино» в рамках 31 тура провел выездную встречу с абсолютным аутсайдером турнира «Салернитаной» и благодаря единственному голу на 18 минуте оформил победу и три заветных балла. Команда после 30 игр занимает 11 строчку в таблице и уже может себе позволить спокойно доигрывать чемпионат не переживая за вылет и не претендуя на зону еврокубков.

«Милан» продолжает бороться за чемпионство. Команда лидирует в турнирной таблице, но опережает ближайшего преследователя всего на один балл. Сокращению преимущества поспособствовала нулевая ничья в последнем туре с «Болоньей», а чуть раньше клуб добыл две победы (1:0) над «Эмполи» и «Кальяри».

Информация для ставок

«Торино» не может выиграть дома четыре матча кряду

Беспроигрышная серия «Милана» насчитывает 11 игр

Пять минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре последних поединка и «Торино» и «Милана» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет интересный матч с доминированием «Милана». В последнее время голы даются команде трудно и «Торино» не будет против засушить игру. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.