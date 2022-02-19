«Удинезе» – «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.02.2022)

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вчера, 10:58

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы, и они выставили достаточно близкие по значению котировки. Поставить на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 3.45, а поверить в победу «Удинезе» предлагают по коэффициенту 4.86.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.96, а ТМ 2.5 можно взять за 1.82. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Удинезе» прервал свою безвыигрышную серию домашней победой над «Торино». В этом матче удалось забить два гола в компенсированное ко второму тайму время и зафиксировать на табло итоговый счет (2:0). Далее последовала выездная игра против «Вероны» и здесь уже зацепиться за заветные баллы не удалось, поражение (0:4).

«Лацио» в четверг побывал в Португалии, где в рамках плей-офф раунда Лиги Европы сразился с «Порту». Команде удалось первой отличиться в воротах соперника, но удержать преимущество футболисты не смогла, счет на табло (1:2). В национально чемпионате последний тур прошел крайне удачно, дома была разгромлена «Болонья» со счетом (3:0).

Информация для ставок

«Удинезе» выиграл лишь один из шести последних поединков

У «Лацио» четыре поражения в последних семи выездных играх

Две минувшие очные встречи закончились вничью

Четыре из пяти последних матчей «Удинезе» завершились результатом ТМ 2.5, «Лацио» — ТБ 2.5

Прогноз

В этой игре мяч будет под контролем гостей, они же и создадут основную массу голевых моментов. Команда не имеет права терять очки с середняком чемпионата, а потому предлагаем загрузить на победу «Лацио» по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Фонбет.