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«Удинезе» – «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.02.2022)

вчера, 10:58

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы, и они выставили достаточно близкие по значению котировки. Поставить на победу «Лацио» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 3.45, а поверить в победу «Удинезе» предлагают по коэффициенту 4.86.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.893.322.67
Фонбет 2.80 3.30 2.60
Мелбет 2.86 3.46 2.64
1XBET 2.86 3.46 2.64
BetBoom 2.81 3.26 2.66

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.96, а ТМ 2.5 можно взять за 1.82. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Удинезе» прервал свою безвыигрышную серию домашней победой над «Торино». В этом матче удалось забить два гола в компенсированное ко второму тайму время и зафиксировать на табло итоговый счет (2:0). Далее последовала выездная игра против «Вероны» и здесь уже зацепиться за заветные баллы не удалось, поражение (0:4).

«Лацио» в четверг побывал в Португалии, где в рамках плей-офф раунда Лиги Европы сразился с «Порту». Команде удалось первой отличиться в воротах соперника, но удержать преимущество футболисты не смогла, счет на табло (1:2). В национально чемпионате последний тур прошел крайне удачно, дома была разгромлена «Болонья» со счетом (3:0).

Информация для ставок

  • «Удинезе» выиграл лишь один из шести последних поединков
  • У «Лацио» четыре поражения в последних семи выездных играх
  • Две минувшие очные встречи закончились вничью
  • Четыре из пяти последних матчей «Удинезе» завершились результатом ТМ 2.5, «Лацио» — ТБ 2.5

Прогноз

В этой игре мяч будет под контролем гостей, они же и создадут основную массу голевых моментов. Команда не имеет права терять очки с середняком чемпионата, а потому предлагаем загрузить на победу «Лацио» по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.56 1.83 2.08 1.46 2.91
Фонбет 1.82 2.00
Мелбет 1.82 2.14
1XBET 1.82 2.14
Все комментарии
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вчера в 13:13
Футбольный клуб «Лацио» одержит победу.
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вчера в 13:12
Футбольный клуб «Лацио» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 12:17
Победа команды "Лацио" или ничья в этом матче. Удачи
Mekail
Mekail
вчера в 11:02
Лацио не проиграет
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