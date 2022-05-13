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«Ювентус» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.05.2022)

вчера, 17:07
Ювентус (Турин)

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не отдали преимущество ни одной из команд. На победу «Лацио» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.96. Поверить в успех «Ювентуса» предлагают по коэффициенту 2.34, а ничья котируется по интересному коэффициенту 3.62.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.423.523.08
Фонбет 2.30 3.50 3.00
Мелбет 2.38 3.68 3.10
1XBET 2.38 3.68 3.10
BetBoom 2.39 3.46 3.02

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.77. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Ювентус» два дня назад принял участие в финале кубка Италии, где в фантастическом поединке уступил трофей «Интеру». Игра была наполнена красивыми атаками и голевыми моментами и лишь в дополнительное время команда уступила со счетом (2:4). В чемпионате «старая синьора» гарантировала себе место в топ-4 и уже просто доигрывает сезон.

«Лацио» продолжает борьбу за путевку в Лигу Европы и за два тура до конца опережает целую группу преследователей на три очка. «Орлам» нужно ответственно подойти к оставшимся поединкам, как они это делали и в минувших встречах, где обыграли «Сампдорию» (2:0), а также «Специю» (4:3).

Информация для ставок

  • «Ювентус» не проигрывает дома три поединка кряду
  • У «Лацио» лишь одно поражение в последних шести играх
  • Две минувшие очные встречи завершились победой «Ювентуса»
  • Пять из семи последних матчей и «Ювентуса» и «Лацио» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального доминирования одного из коллективов. Обе команды на хорошем ходу и не желают отдавать очки в этом матче. Обмен голами здесь вполне вероятен. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.40 2.07 1.83 1.62 2.43
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.11 1.85
1XBET 2.11 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:51
Победа команды хозяев и тотал больше 2,5 в этом матче.
izrafel
izrafel
вчера в 18:14
Лацио запросто может выиграть
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:18
Вот интересно, Лацио выиграет.
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