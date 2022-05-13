«Ювентус» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.05.2022)

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вчера, 17:07

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не отдали преимущество ни одной из команд. На победу «Лацио» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.96. Поверить в успех «Ювентуса» предлагают по коэффициенту 2.34, а ничья котируется по интересному коэффициенту 3.62.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.77. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Ювентус» два дня назад принял участие в финале кубка Италии, где в фантастическом поединке уступил трофей «Интеру». Игра была наполнена красивыми атаками и голевыми моментами и лишь в дополнительное время команда уступила со счетом (2:4). В чемпионате «старая синьора» гарантировала себе место в топ-4 и уже просто доигрывает сезон.

«Лацио» продолжает борьбу за путевку в Лигу Европы и за два тура до конца опережает целую группу преследователей на три очка. «Орлам» нужно ответственно подойти к оставшимся поединкам, как они это делали и в минувших встречах, где обыграли «Сампдорию» (2:0), а также «Специю» (4:3).

Информация для ставок

«Ювентус» не проигрывает дома три поединка кряду

У «Лацио» лишь одно поражение в последних шести играх

Две минувшие очные встречи завершились победой «Ювентуса»

Пять из семи последних матчей и «Ювентуса» и «Лацио» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального доминирования одного из коллективов. Обе команды на хорошем ходу и не желают отдавать очки в этом матче. Обмен голами здесь вполне вероятен. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.