«Динамо» Загреб – «Шкупи». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (19.07.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты считают «Динамо» неоспоримым фаворитом предстоящего матча в Загребе. Пари на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок можно заключить по коэффициенту 1.11, ничья оценивается в 9.20, а победа «Шкупи» идет по котировке 30.00.
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2 : 2
завершен
19 июля 2022, 22:00
вторник
Аналитики также убеждены, что в этом противостоянии команды забьют минимум три гола. Вариант ТБ(2,5) играется по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.31.
Форма команд
«Динамо» на правах победителя прошлого розыгрыша хорватской лиги стартует в квалификации Лиги чемпионов со стадии четвертьфинала. В новой кампании клуб из Загреба успел провести два официальных поединка.
В противостоянии с «Хайдуком» команда завоевала Суперкубок Хорватии, победив соперника в серии пенальти, а в стартовом туре чемпионата «Динамо» в дерби обыграло «Локомотив» (3:2).
«Шкупи» на стадии 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов встречался с «Линкольн Ред Импс». После убедительной победы на домашней арене (3:0) представитель Северной Македонии уступил сопернику в гостях с допустимым счетом (0:2).
Информация для ставок
- «Динамо» выиграло 7 из прошлых 10 матчей на своем поле
- «Шкупи» не побеждал в 5 последних гостевых матчах – 3 поражения и 2 ничьи
- «Шкупи» проигрывал и не забивал голы в двух последних выездных поединках
Прогноз
У «Динамо» оправданный статус фаворита этой встречи, а у «Шкупи» заметно ниже класс, чем у хозяев поля. Рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу фаворита по коэффициенту 1.40 в букмекерской конторе Pinnacle.