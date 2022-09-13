«Копенгаген» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.09.2022)

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вчера, 12:42

Ставки букмекеров

«Севилья» идет умеренным фаворитом этой игры. Ставки на успех гостей можно сыграть по коэффициенту 2.11, против котировки 3.50 на возможную победу «Копенгагена». При этом заключить пари на ничью букмекерская компания Лига Ставок предлагает по цене 3.53.

С возможной результативностью, которую могут продемонстрировать «Копенгаген» и «Севилья», букмекер не определяется – ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола принимаются по одинаковым коэффициентам 1.91.

Форма команд

«Копенгаген» в первом туре Лиги чемпионов ожидаемо проиграл в гостях «Боруссии» Дортмунд (0:2). Также представитель Дании плохо выступил в последнем туре национального чемпионата, уступив в гостях «Оденсе» (1:2). В целом футболисты «Копенгагена» допустили три поражения в четырех прошлых официальных встречах, показав плохие результаты.

«Севилья» тоже безуспешно выступила в стартовом матче Лиги чемпионов, крупно проиграв на домашней арене «Манчестер Сити» (0:4). Это поражение стало для испанского клуба третьим подряд, но на прошлых выходных «Севилье» удалось прервать череду неудач – в Ла Лиге на выезде был обыгран «Эспаньол» (3:2).

Информация для ставок

«Копенгаген» не побеждал в 4 из последних 5 матчей всех турниров

«Севилья» забивала и пропускала голы в 3 гостевых матчах этого сезона

«Копенгаген» фиксировал обмен голами в 3 из 4 прошлых матчей на своем поле

Прогноз

В домашних условиях «Копенгаген» вполне способен воспользоваться проблемами «Севильи», которая пропускает в каждой игре. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.