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«Реал» Мадрид – «Шахтер» Донецк. Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

вчера, 13:14
Реал Мадрид

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Реал» выиграет предстоящий поединок. Ставки на победу хозяев поля в линии конторы Лига Ставок идут по коэффициенту, ничья – 7.90, а победу «Шахтера» можно сыграть по котировке 17.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.188.3315.43
Лига Ставок 1.20 7.60 13.00
Мелбет 1.19 8.60 16.00
1XBET 1.19 8.60 16.00

Касательно возможной результативности матча в Мадриде, то здесь аналитики отдают тотальное предпочтение верховому исходу. Вариант пари ТБ(2,5) гола доступен по котировке 1.38, ТМ(2,5) – 3.05.

Форма команд

Победная серия «Реала» из девяти матчей в этом сезоне оборвалась на прошлых выходных. В дежурном туре испанской Ла Лиги «королевский клуб» не справился на домашней арене с «Осасуной», которая отстояла ничейный результат.

При этом «сливочные» вырвались в единоличные лидеры группы Лиги чемпионов, где «Реал» поочередно победил «Селтик» (3:0) и «Лейпциг» (2:0).

«Шахтер» может быть доволен стартовыми матчами Лиги чемпионов, в которых донецкий клуб заработал четыре очка. Выступления на групповой стадии турнира представитель Украины начал с сенсационной победы над «Лейпцигом» в гостях (4:1), а затем подопечные Игора Йовичевича разделили очки в противостоянии с «Селтиком» (1:1).

Информация для ставок

  • «Реал» и «Шахтер» сыграли на ТБ(2,5) гола в 5 из 6 очных встреч
  • «Реал» забивал минимум два гола в 3 домашних матчах против «Шахтера»
  • «Реал» забивал минимум два гола во всех шести матчах против «Шахтера»

Прогноз

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Реал» дважды уверенно обыграл «Шахтер», который сейчас находится на стадии перестройки. Поэтому, в этом матче рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.17 1.37 2.56 1.54
Лига Ставок 2.50 1.51
Мелбет 2.98 1.35
1XBET 2.98 1.35
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:23
Победа команды хозяев поля в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:18
Победа хозяев !
Гость
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