«Реал» Мадрид – «Шахтер» Донецк. Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.10.2022)

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вчера, 13:14

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Реал» выиграет предстоящий поединок. Ставки на победу хозяев поля в линии конторы Лига Ставок идут по коэффициенту, ничья – 7.90, а победу «Шахтера» можно сыграть по котировке 17.00.

Касательно возможной результативности матча в Мадриде, то здесь аналитики отдают тотальное предпочтение верховому исходу. Вариант пари ТБ (2,5) гола доступен по котировке 1.38, ТМ(2,5) – 3.05.

Форма команд

Победная серия «Реала» из девяти матчей в этом сезоне оборвалась на прошлых выходных. В дежурном туре испанской Ла Лиги «королевский клуб» не справился на домашней арене с «Осасуной», которая отстояла ничейный результат.

При этом «сливочные» вырвались в единоличные лидеры группы Лиги чемпионов, где «Реал» поочередно победил «Селтик» (3:0) и «Лейпциг» (2:0).

«Шахтер» может быть доволен стартовыми матчами Лиги чемпионов, в которых донецкий клуб заработал четыре очка. Выступления на групповой стадии турнира представитель Украины начал с сенсационной победы над «Лейпцигом» в гостях (4:1), а затем подопечные Игора Йовичевича разделили очки в противостоянии с «Селтиком» (1:1).

Информация для ставок

«Реал» и «Шахтер» сыграли на ТБ (2,5) гола в 5 из 6 очных встреч

(2,5) гола в 5 из 6 очных встреч «Реал» забивал минимум два гола в 3 домашних матчах против «Шахтера»

«Реал» забивал минимум два гола во всех шести матчах против «Шахтера»

Прогноз

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Реал» дважды уверенно обыграл «Шахтер», который сейчас находится на стадии перестройки. Поэтому, в этом матче рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.