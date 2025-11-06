«Сандерленд» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (8.11.2025)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Арсенал». Коэффициент на победу гостей составляет 1.4. Поставить на «Сандерленд» можно за 7.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
- : -
сегодня, 20:30
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.
Форма команд
«Сандерленд» неплохо выглядит в АПЛ после возвращения и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 18 баллов и она не хочет опускаться ниже, хотя впереди очень серьезные и сложные соперники. В домашней игре с «Арсеналом» хозяева вряд ли могут рассчитывать на баллы, хотя в футболе случается всякое. Два последних матча «Сандерленда» завершились ничьей с «Эвертоном» (1:1) и победой над «Челси» (2:1).
«Арсенал» наверняка проводит один из лучших сезонов за последние годы и уверенно лидирует в АПЛ с 25 баллами в активе. Команда опережает ближайшего соперника на шесть пунктов, но расслабляться еще очень рано, ведь за «канонирами» гонится группа соперников, желающие возглавить турнирную таблице. Гостям наверняка придется постараться, чтобы увезти в этой встреч три балла. В Лиге чемпионов «Арсенал» обыграл «Славию» на выезде (3:0), а в чемпионате одолел на выезде «Бернли» (2:0).
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл шесть поединков из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами лондонского клуба
Прогноз
«Арсенал» находится в хорошем настроении и максимально мотивирован на победу, несмотря на хорошую форму соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу «канониров» по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Пари.