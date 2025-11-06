«Сандерленд» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (8.11.2025)

1762455082

06 ноября 2025, 21:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Арсенал». Коэффициент на победу гостей составляет 1.4. Поставить на «Сандерленд» можно за 7.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Сандерленд» неплохо выглядит в АПЛ после возвращения и на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 18 баллов и она не хочет опускаться ниже, хотя впереди очень серьезные и сложные соперники. В домашней игре с «Арсеналом» хозяева вряд ли могут рассчитывать на баллы, хотя в футболе случается всякое. Два последних матча «Сандерленда» завершились ничьей с «Эвертоном» (1:1) и победой над «Челси» (2:1).

«Арсенал» наверняка проводит один из лучших сезонов за последние годы и уверенно лидирует в АПЛ с 25 баллами в активе. Команда опережает ближайшего соперника на шесть пунктов, но расслабляться еще очень рано, ведь за «канонирами» гонится группа соперников, желающие возглавить турнирную таблице. Гостям наверняка придется постараться, чтобы увезти в этой встреч три балла. В Лиге чемпионов «Арсенал» обыграл «Славию» на выезде (3:0), а в чемпионате одолел на выезде «Бернли» (2:0).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл шесть поединков из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами лондонского клуба

Прогноз

«Арсенал» находится в хорошем настроении и максимально мотивирован на победу, несмотря на хорошую форму соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу «канониров» по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Пари.