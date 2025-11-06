«Унион» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (8.11.2025)

1762460492

06 ноября 2025, 23:21

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.25. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 11. Ничью можно выбрать по 6.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Унион» в нынешнем сезоне является простым середняком Бундеслиги и на данный момент занимает скромное 10 место с 11 баллами, но имеет в планах пойти выше и даже побороться за зону еврокубков. В игре с «Баварией» шансов на победу у хозяев очень мало ввиду сумасшедшей формы чемпиона Германии, но они постараются навязать борьбу. Два последних матча «Унион» завершились ничьей с «Фрайбургом» (0:0) и победой над «Арминией» в кубке страны в дополнительное время (2:1).

«Бавария» добивается максимального результата абсолютно во всех турнирах и пока остановить ее не удается даже чемпиону Европы. Команда лидирует с 27 баллами и намерена добиться очередной победы в Бундеслиге перед перерывом на сборные, чтобы не испортить себе настроение. Два последних матча «Баварии» закончились победой над « ПСЖ » на выезде (2:1) и успехом с «Байером» (3:0).

Информация для ставок

«Унион» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» выиграла более 10 выездных поединков подряд во всех турнирах

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Унионом»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным и даже «Унион» найдет свой гол в этот футбольный вечер. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мостбет.