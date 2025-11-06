«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (8.11.2025)

1762453816

06 ноября 2025, 21:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «шпор» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Тоттенхэм» выступает на одном уровне с «Манчестер Юнайтед», как и в прошлом сезоне, но на этот раз команды значительно выше в турнирной таблице. «Шпоры» занимают шестое место с 17 баллами и обходят нынешнего соперника лишь по лучшей разнице мячей. Команда играет на своем поле и намерена добиться победы, которая позволит оторваться от конкурента. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились победой над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов (4:0) и уступил на своем поле «Челси» (0:1).

«Манчестер Юнайтед» впервые за долгое время обрел некую стабильность и теперь старается удержаться вверху турнирной таблицы. Матч со «шпорами» на выезде станет настоящим испытанием для гостей, но любой результат кроме поражения, они точно смогут занести себе в актив. Два последних матча «красных дьяволов» завершились успехом с «Брайтоном» (4:2) и ничьей с «Ноттингем Форест» (2:2).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл лишь два из десяти последних матчей в основное время

«Тоттенхэм» выиграл четыре домашних поединка из десяти последних во всех турнирах

«Шпоры» одолели «Манчестер Юнайтед» уже в четырех последних поединках подряд

Прогноз

Предполагаем, что «Манчестер Юнайтед» сделал выводы о последних матчах и на этот раз даст отпор своему сопернику. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в этой встрече по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.