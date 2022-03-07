«Бетис» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2022)

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сегодня, 22:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшое предпочтение отдается хозяевам поля. Поставить на победу испанского клуба можно по коэффициенту 1.86. Победа немцев оценивается по коэффициенту 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.98.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.68. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 2.16. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Бетис» в последнем поединке испанской Примеры проиграл на своем поле мадридскому «Атлетико» со счетом (1:3), а туром ранее команда принимала дома «Райо Вальекано» и обменялась с неуступчивым соперником голами, ничья (1:1). После 27 игр севильский клуб расположился на пятом месте, и продолжает вести борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

Немецкий «Айнтрахт» в свою очередь прервал проигрышную серию из трех поединков и переиграл в последнем туре чемпионата Германии берлинскую «Герту» со счетом (4:1). Всего в национальном турнире коллектив провел 25 встреч и по их итогам занимает 10 место в турнирной таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Бетиса» составляет четыре поединка

У «Айнтрахта» три поражения в последних четырех играх

Минувшая очная встреча состоялась в 2017 году и закончилась победой «Айнтрахта» (3:0)

Семь из девяти последних матчей «Бетиса» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бетис» фаворит игры и постарается всеми силами доказать это на футбольном поле. Но «Айнтрахт» не мальчики для битья и также будут пытаться навязывать свой футбол и бороться за результат. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.98.