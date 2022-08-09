«Дюделанж» — «Мальме». Прогноз на матч Лиги Европы (11.08.2022)

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сегодня, 13:20

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы без проблем смогли определиться с явным фаворитом встречи. Загрузить на победу «Мальме» можно по коэффициенту 1.6 в БК Лига Ставок. Если есть вера в неожиданную победу «Дюделанжа», то порадует коэффициент 5.3. Ничья оценивается коэффициентом 4.16.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.76. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.05. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Дюделанж» несмотря на все усилия и старания в первом поединке был разгромлен со счетом (0:3). После этой неудачи коллектив на своем поле принял «Женесс» в рамках чемпионата Люксембурга и нанес сопернику разгромное поражение со счетом (5:0).

«Мальме» имея комфортное преимущество после первой встречи, побывал в гостях у «Сириуса» и неожиданно для всех проиграл с минимальным счетом (1:2). Теперь перед коллективом стоит лишь одна задача, выиграть ответную встречу и продвинуться дальше по квалификационной сетке Лиги Европы.

Информация для ставок

«Дюделанж» выиграл четыре из шести последних матчей

У «Мальме» три поражения в последних пяти играх

Четыре из пяти последних встреч «Дюделанжа» закончились пробитием ТБ 2.5

2.5 Четыре из шести последних поединков с участием «Мальме» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке встретятся команды не с самой сильной обороной, поэтому, ожидаем открытый футбол с большим количеством голевых атак и забитых мячей. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход 1.82.