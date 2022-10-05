«Фрайбург» — «Нант». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

Букмекеры ждут победы хозяев в этом противостоянии. Поставить на успех «Фрайбурга» контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.57. Ничья в этом матче идет по котировке 4.48, а победа «Нанта» доступна по цене 6.45.

Аналитики также отдают предпочтение результативному исходу этой встречи. Разместить ставки на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Фрайбург» вырвался в единоличные лидеры квартета G, выиграв два стартовых поединка в Лиге Европы. В первом туре немецкий коллектив справился на домашней арене с «Карабахом» (2:1), а затем был зафиксирован гостевой разгром греческого «Олимпиакоса» (3:0).

Также футболисты «Фрайбурга» успешно выступают в немецкой Бундеслиге, где клуб базируется на втором месте, добыв в предыдущем туре домашнюю победу над «Майнцем» (2:1).

«Нант» находится на условном третьем месте квартета. Представитель Франции заработал три очка в Лиге Европы, обыграв в первом туре «Олимпиакос» (2:1) при поддержке своих трибун. Затем «канарейки» безуспешно сыграли в Баку, крупно проиграв «Карабаху» (0:3).

Нынешний сезон во французском чемпионате «Нант» проводит плохо, одержав всего одну победу за 10 встреч. На минувших выходных команда крупно уступила в гостях «Монако» (1:4).

Информация для ставок

«Фрайбург» выиграл 3 из прошлых 4 домашних матчей

«Нант» проиграл 3 из последних 4 гостевых поединков

«Фрайбург» не пропускал голы в 3 из предыдущих 4 матчей всех турниров

Прогноз

«Нант» переживает игровой кризис, чем должен пользоваться «Фрайбург», у которого есть отличная возможность досрочно гарантировать себе проход в плей-офф Лиги Европы. Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.