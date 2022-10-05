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«Фрайбург» — «Нант». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

вчера, 11:00
Фрайбург

Ставки букмекеров

Букмекеры ждут победы хозяев в этом противостоянии. Поставить на успех «Фрайбурга» контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.57. Ничья в этом матче идет по котировке 4.48, а победа «Нанта» доступна по цене 6.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.514.496.55
Лига Ставок 1.46 4.70 7.00
Мелбет 1.49 4.84 7.20
1XBET 1.46 4.98 7.60

Аналитики также отдают предпочтение результативному исходу этой встречи. Разместить ставки на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Фрайбург» вырвался в единоличные лидеры квартета G, выиграв два стартовых поединка в Лиге Европы. В первом туре немецкий коллектив справился на домашней арене с «Карабахом» (2:1), а затем был зафиксирован гостевой разгром греческого «Олимпиакоса» (3:0).

Также футболисты «Фрайбурга» успешно выступают в немецкой Бундеслиге, где клуб базируется на втором месте, добыв в предыдущем туре домашнюю победу над «Майнцем» (2:1).

«Нант» находится на условном третьем месте квартета. Представитель Франции заработал три очка в Лиге Европы, обыграв в первом туре «Олимпиакос» (2:1) при поддержке своих трибун. Затем «канарейки» безуспешно сыграли в Баку, крупно проиграв «Карабаху» (0:3).

Нынешний сезон во французском чемпионате «Нант» проводит плохо, одержав всего одну победу за 10 встреч. На минувших выходных команда крупно уступила в гостях «Монако» (1:4).

Информация для ставок

  • «Фрайбург» выиграл 3 из прошлых 4 домашних матчей
  • «Нант» проиграл 3 из последних 4 гостевых поединков
  • «Фрайбург» не пропускал голы в 3 из предыдущих 4 матчей всех турниров

Прогноз

«Нант» переживает игровой кризис, чем должен пользоваться «Фрайбург», у которого есть отличная возможность досрочно гарантировать себе проход в плей-офф Лиги Европы. Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.29 1.35 2.12 1.76 1.67 2.28
Лига Ставок 2.12 1.70 1.67 2.16
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 2.25 1.75
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