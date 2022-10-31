«Карабах» — «Фрайбург». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

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вчера, 14:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться не смогли. Поставить на победу азербайджанского клуба можно по коэффициенту 2. В случае успеха «Фрайбурга» игроков порадует коэффициент 3.6, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.7.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 1.8. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 2.05. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Карабах» не пощадил вчера «Шамахи», разгромив (4:0) в 12 туре чемпионата Азербайджана. Три очка укрепили лидерство команды в общем зачете по итогу 11 игр. В еврокубках предстоит финальная битва, в которой коллективу нужно выиграть, чтобы обеспечить себе участие в раунде плей-офф.

«Фрайбург» набрав 13 очков за пять туров обеспечил себе не только путевку в следующий раунд с первого места, но и возможность посмотреть ближайший резерв в тренировке с повышенной ответственностью. Что касается чемпионата Германии, то там у команды все стабильно, в минувших двух турах были обыграны «Шальке» и «Вердер» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

«Карабах» выиграл три из четырех последних встречи

Беспроигрышная серия «Фрайбурга» насчитывает четыре матча

Четыре последних поединка «Карабаха» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей, «Фрайбурга» — ТМ 2.5

«Карабах» забивает дома минимум три гола в шести из семи последних играх

Прогноз

«Карабах» всеми силами постарается перехватить инициативу и вести игру первым номером, чтобы победить и выйти в плей-офф. Предлагаем загрузить на победу хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.