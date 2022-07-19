«Арарат Армения» — «Пайде». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (21.07.2022)

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19 июля 2022, 11:13

Ставки букмекеров

В этом противостоянии эксперты ждут успеха домашней команды. Сыграть победу «Арарат Армении» можно по коэффициенту 1.52. Пари на ничью букмекерская контора Лига Ставок принимает по цене 4.20, а победа «Пайде» идет по котировке 6.20.

В это же время аналитики ждут результативный футбол в Ереване. Ставки на ТБ (2,5) гола можно разместить по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 1.92.

Форма команд

Прошлый розыгрыш национального чемпионата «Арарат Армения» закончил на втором месте, завоевав серебро и право сыграть в четвертьфинале квалификации Лиги конференций.

В армянский лиге клуб провел 23 победных и пять ничейных матчей, допустив только четыре поражения от соперников. Отдельно стоит выделить надежную защиту команды, которая за 32 сыгранных тура допустила только 20 пропущенных голов.

«Пайде» уже преодолел одну ступень в квалификации Лиги конференций. В 1/8 финала клуб из Эстонии прошел «Динамо» из Тбилиси. После гостевой победы в Грузии (3:2) футболисты «Пайде» уступили сопернику на домашней арене (1:2), но оказались сильней по итогам серии пенальти.

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) прошла в 5 последних домашних матчах «Арарат Армении»

В 10 прошлых матчах всех турниров «Пайде» допустил только два поражения

«Арарат Армения» не проигрывал в 8 из последних 10 матчей на своем поле

Прогноз

Обе команды действуют в прагматичном стиле, отдельное внимание уделяя обороне собственных ворот. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.