«Локомотив» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (30.09.2023)

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вчера, 19:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа «Пари НН» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Локомотив» очень удивил всех в прошлом туре, когда обыграл на выезде «Зенит» (2:1), благодаря чему обрел уверенность в собственных силах. «Железнодорожники» на данный момент занимают шестое место с 15 очками и всего на один пункт опережают нынешнего соперника, поэтому даже ничья не позволит гостям обойти их в турнирной таблице. В матче кубка России «Локомотив» на выезде уступил «Уралу» (0:1, по пенальти).

«Пари НН» несмотря на то, что многие эксперты не верили в команду, держится на плаву и занимаем седьмое место в РПЛ . В активе клуба уже 14 очков и тренерский штаб старается настраивать футболистов на каждый поединок, чтобы не прозябать в зоне вылета. Предстоящий матч ожидает сложный, поэтому гостей устроит любой результат кроме поражения. Две последних встречи «Пари НН» завершил победой над «Оренбургом» в чемпионате (3:1) и поражением в кубке России от «Спартака» (0:3).

Информация для ставок

«Локомотив» забивал в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» смог одержать только четыре победы из десяти последних встреч

«Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей у «Пари НН»

Прогноз

«Локомотив» обязан набирать очки на своем поле, и мы предполагаем, что «окрыленные успехом» хозяева своего добьются. Сделать ставку на победу «железнодорожников» можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.