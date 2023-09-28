Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Локомотив» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (30.09.2023)

вчера, 19:21
Локомотив (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа «Пари НН» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.883.764.20
Лига Ставок 1.92 3.70 4.20
Pari 1.87 3.75 4.20

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Локомотив» очень удивил всех в прошлом туре, когда обыграл на выезде «Зенит» (2:1), благодаря чему обрел уверенность в собственных силах. «Железнодорожники» на данный момент занимают шестое место с 15 очками и всего на один пункт опережают нынешнего соперника, поэтому даже ничья не позволит гостям обойти их в турнирной таблице. В матче кубка России «Локомотив» на выезде уступил «Уралу» (0:1, по пенальти).

«Пари НН» несмотря на то, что многие эксперты не верили в команду, держится на плаву и занимаем седьмое место в РПЛ. В активе клуба уже 14 очков и тренерский штаб старается настраивать футболистов на каждый поединок, чтобы не прозябать в зоне вылета. Предстоящий матч ожидает сложный, поэтому гостей устроит любой результат кроме поражения. Две последних встречи «Пари НН» завершил победой над «Оренбургом» в чемпионате (3:1) и поражением в кубке России от «Спартака» (0:3).

Информация для ставок

  • «Локомотив» забивал в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Пари НН» смог одержать только четыре победы из десяти последних встреч
  • «Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей у «Пари НН»

Прогноз

«Локомотив» обязан набирать очки на своем поле, и мы предполагаем, что «окрыленные успехом» хозяева своего добьются. Сделать ставку на победу «железнодорожников» можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.48 1.91 1.96 1.49 2.71
Лига Ставок 2.70 1.47 1.88 1.96 1.48 2.67
Pari 1.88 1.95
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 