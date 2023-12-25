«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2023)

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вчера, 10:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом считают гостей. Коэффициент на победу «Астон Виллы» составляет 2.6. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно по 2.65, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» находится в кризисном состоянии и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда откатилась на восьмое место и имеет в активе 28 очков, отставая на один пункт от ближайшего соперника. В матче с третьей командой турнирной таблицы у хозяев могут быть большие проблемы и неудовлетворительный результат, если тренерский штаб ничего не поменяет. В прошлом туре «красные дьяволы» проиграли «Вест Хэму» (0:2), а ранее поделили очки с «Ливерпулем» (0:0).

«Астон Вилла» показывает замечательные результаты в чемпионате и проводит один из своих сильнейших сезонов за последние годы. На данный момент коллектив идет на высоком третьем месте с 39 баллами и всего один пункт уступает лидеру «Арсеналу». Гостям на данный момент вполне по силам обыграть нынешнего соперника, что делает матч более непредсказуемым. Два последних поединка «Астон Виллы» завершились обидной ничьей с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и выездной победой с «Брентфордом» (2:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» не проигрывает уже десять матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть уже четыре встречи подряд во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл два из пяти последних матчей с «Астон Виллой»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют» и тотал больше 3.5 мячей.

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» играет на своем поле, но вряд ли сможет победить, учитывая нынешние физические кондиции команд. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.