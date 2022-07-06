«Будё-Глимт» — «Сарпсборг 08». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (09.07.2022)

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06 июля 2022, 23:06

Ставки букмекеров

По линии БК Лига Ставок видно, что букмекеры с фаворитом встречи не определились без проблем, ведь победа «Буде-Глимта» оценивается коэффициентом 1.6. Поставить на успех «Сарпсборга 08» можно по коэффициенту 5, а ничейный результат порадует игроков выигрышем по коэффициенту 4.6.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.5. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно за 2.7. Существует очень большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Буде-Глимт» совсем недавно завершил матч квалификации Лиги чемпионов, в котором дома без проблем переиграл «Клаксвик» со счетом (3:0) и практически гарантировал себе участие в следующей стадии. В национальном чемпионате клуб также набрал неплохой ход и вплотную подбирается к лидирующей тройке в турнирной таблице.

«Сарпсборг 08» в последнем туре чемпионата устроил фантастическую голевую перестрелку с «Сандефьордом», в которой все же оказался сильнее, счет на табло (4:3). Чуть ранее коллектив также сражался на выезде с «Хам-Камом», но не сумел зацепиться за очки, проиграв (2:3).

Информация для ставок

«Буде-Глимт» победил в пяти из шести последних играх

У «Сарпсборга 08» три поражения в последних пяти матчах

Четыре минувших очных поединка закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних встречи «Сарпсборга» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В данном поединке мы, скорее всего, увидим тотальное преимущество хозяев поля и их итоговых успех. Предлагаем поставить на победу «Буде-Глимта» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.