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«Сандефьорд» — «Мольде». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (24.07.2022)

вчера, 18:14
Мольде

Ставки букмекеров

Фаворит в этой встрече был определен и преимущество букмекеры отдали гостям. Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.71. Если зайдет победа домашней команды, то игроков порадует коэффициент 4.3. На ничью можно загрузить также по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.274.441.75
BetBoom 4.20 4.40 1.69

Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 1.5, а ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2. 6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.51.

Форма команд

«Сандефьорд» набрал четыре очка в последних двух турах национального чемпионата. Команда играет в открытый футбол, а потому игры всегда наполнены большим количеством голов, а в противостояниях с «Йевром» и «Олесунном» были зафиксированы результаты (2:1) и (2:2) соответственно.

«Мольде» после двух побед в чемпионате над «Хаугесундом» и «Тромсе» (1:0) и (5:1), провел поединок квалификации Лиги конференций, где на своем поле не оставил шансов на успех шведскому «Эльфсборгу» (4:1) и спокойно может готовиться к игре со следующим соперником.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная домашняя серия «Сандефьорда» составляет шесть встреч (четыре поражения и две ничьих)
  • Беспроигрышная серия «Мольде» насчитывает 15 матчей
  • Два минувших очных поединка закончились победой «Мольде» с одинаковым счетом (3:1)
  • Семь последних игр с участием «Сандефьорда» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с перевесом гостевой команды, которая находится в отличном игровом тонусе и не намерена терять очки. Рекомендуем поставить на победу «Мольде»по коэффициенту 1.71 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.52 2.12 1.78
BetBoom 4.80 1.18 2.70 1.46 2.10 1.73
Все комментарии
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u9pkkntjb6d8
вчера в 22:10
Фаворит матча «Мольде»
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yqj7ahma8v6y
вчера в 20:10
Победу одержит «Мольде»
Gahi
Gahi
вчера в 18:29
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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