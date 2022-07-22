«Сандефьорд» — «Мольде». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (24.07.2022)

Ставки букмекеров
Фаворит в этой встрече был определен и преимущество букмекеры отдали гостям. Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.71. Если зайдет победа домашней команды, то игроков порадует коэффициент 4.3. На ничью можно загрузить также по коэффициенту 4.3.
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завтра, 19:00
Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 1.5, а ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2. 6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.51.
Форма команд
«Сандефьорд» набрал четыре очка в последних двух турах национального чемпионата. Команда играет в открытый футбол, а потому игры всегда наполнены большим количеством голов, а в противостояниях с «Йевром» и «Олесунном» были зафиксированы результаты (2:1) и (2:2) соответственно.
«Мольде» после двух побед в чемпионате над «Хаугесундом» и «Тромсе» (1:0) и (5:1), провел поединок квалификации Лиги конференций, где на своем поле не оставил шансов на успех шведскому «Эльфсборгу» (4:1) и спокойно может готовиться к игре со следующим соперником.
Информация для ставок
- Безвыигрышная домашняя серия «Сандефьорда» составляет шесть встреч (четыре поражения и две ничьих)
- Беспроигрышная серия «Мольде» насчитывает 15 матчей
- Два минувших очных поединка закончились победой «Мольде» с одинаковым счетом (3:1)
- Семь последних игр с участием «Сандефьорда» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает поединок с перевесом гостевой команды, которая находится в отличном игровом тонусе и не намерена терять очки. Рекомендуем поставить на победу «Мольде»по коэффициенту 1.71 в БК Лига Ставок.