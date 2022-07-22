«Сандефьорд» — «Мольде». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (24.07.2022)

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вчера, 18:14

Ставки букмекеров

Фаворит в этой встрече был определен и преимущество букмекеры отдали гостям. Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.71. Если зайдет победа домашней команды, то игроков порадует коэффициент 4.3. На ничью можно загрузить также по коэффициенту 4.3.

Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 1.5, а ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 2. 6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.51.

Форма команд

«Сандефьорд» набрал четыре очка в последних двух турах национального чемпионата. Команда играет в открытый футбол, а потому игры всегда наполнены большим количеством голов, а в противостояниях с «Йевром» и «Олесунном» были зафиксированы результаты (2:1) и (2:2) соответственно.

«Мольде» после двух побед в чемпионате над «Хаугесундом» и «Тромсе» (1:0) и (5:1), провел поединок квалификации Лиги конференций, где на своем поле не оставил шансов на успех шведскому «Эльфсборгу» (4:1) и спокойно может готовиться к игре со следующим соперником.

Информация для ставок

Безвыигрышная домашняя серия «Сандефьорда» составляет шесть встреч (четыре поражения и две ничьих)

Беспроигрышная серия «Мольде» насчитывает 15 матчей

Два минувших очных поединка закончились победой «Мольде» с одинаковым счетом (3:1)

Семь последних игр с участием «Сандефьорда» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с перевесом гостевой команды, которая находится в отличном игровом тонусе и не намерена терять очки. Рекомендуем поставить на победу «Мольде»по коэффициенту 1.71 в БК Лига Ставок.