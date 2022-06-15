«Сарпсборг 08» — «Стремсгодсет». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (18.06.2022)

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15 июня 2022, 13:19

Ставки букмекеров

Котировки на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 4. На ничейный результат дается коэффициент 3.9.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.7. низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.16. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Сарпсборг 08» готовился к возобновлению национального чемпионата посредством товарищеского поединка со шведским «Хеккеном». Добыть положительный результат не удалось, на табло было зафиксировано разгромное поражение со счетом (1:4). Чуть ранее в последнем туре чемпионата перед паузой команда побывала в гостях у «Йевра» и уверенно добыла разгромную победу (5:0).

«Стремсгодсет» в свою очередь не проводил товарищеских встреч, и последний раз выходил на поле аж в конце мая, тогда команда в голевой перестрелке добыла победу со счетом (3:2) над «Викингом». После 10 матчей коллектив занимает четвертое место в таблице, имея 17 очков в копилке, что на четыре больше, чем у нынешнего соперника.

Информация для ставок

«Сарпсборг 08» проиграл четыре из шести последних поединков

Беспроигрышная серия «Стремсгодсета» насчитывает семь матчей (пять побед и две ничьих)

Три минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

Пять последних игр и «Сарпсборга 08» и «Стремсгодсета» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этом матче сойдутся команды примерно одного уровня, но небольшое преимущество все же будет на стороне хозяев поля. Верим, что они смогут одержать победу и предлагаем поставить на этот исход в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.