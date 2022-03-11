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«Белененсеш» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.03.2022)

сегодня, 15:43
Белененсеш

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую опубликовала компания Фонбет, фаворитом данной встречи являюстя гости. Ставки на победу «Белененсеша» букмекер принимает по коэффициенту 3.35, за ничью выставлена цена 3.20, а победа «Боавишты» доступна по котировке 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.273.352.33
Фонбет 3.50 3.30 2.15
Мелбет 3.42 3.30 2.21
BetBoom 3.60 3.19 2.19

Аналитики также склоняются к умеренной результативности. Исход ТМ(2,5) голов играется по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Белененсеш» примеряет на себе статус главного аутсайдера чемпионата Португалии. Клуб, набравший 16 очков, прочно осел на последнем месте турнирной таблицы, установив такие результаты по ходу сезона: три победы, семь ничьих и 15 поражений.

Стоит отметить, что за три предыдущих тура лиги «Белененсеш» заработал только один балл, сыграв вничью с «Тонделой» (1:1), и последовательно уступив «Пасуш де Феррейре» (0:2) и «Жил Висенте» (0:2).

«Боавишта» располагает более комфортным положением. Клуб занимает 13-е место в общем зачете, положив себе на счет 26 очков с такими цифрами успешности: четыре победы, 14 ничьих и семь поражений.

Как видим, больше половины матчей чемпионата игроки «Боавишты» сводят к ничейным исходам, а в предыдущем туре команда разошлась миром с «Брагой» (1:1) на домашней арене.

Информация для ставок

  • «Боавишта» сыграла вничью в 8 из прошлых 10 матчей лиги
  • «Боавишта» не пропускала голы в 7 из последних 8 матчей против «Белененсеша»
  • «Белененсеш» не побеждал «Боавишту» в 5 предыдущих матчах на своем поле

Прогноз

Для этого матча рекомендуем ставку с нулевой форой на «Боавишту», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.62 1.70 2.22
Фонбет 1.63 2.30
Мелбет 1.66 2.35
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Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:47
Будет ничья.
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