«Белененсеш» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.03.2022)

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сегодня, 15:43

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую опубликовала компания Фонбет, фаворитом данной встречи являюстя гости. Ставки на победу «Белененсеша» букмекер принимает по коэффициенту 3.35, за ничью выставлена цена 3.20, а победа «Боавишты» доступна по котировке 2.15.

Аналитики также склоняются к умеренной результативности. Исход ТМ(2,5) голов играется по котировке 1.60, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Белененсеш» примеряет на себе статус главного аутсайдера чемпионата Португалии. Клуб, набравший 16 очков, прочно осел на последнем месте турнирной таблицы, установив такие результаты по ходу сезона: три победы, семь ничьих и 15 поражений.

Стоит отметить, что за три предыдущих тура лиги «Белененсеш» заработал только один балл, сыграв вничью с «Тонделой» (1:1), и последовательно уступив «Пасуш де Феррейре» (0:2) и «Жил Висенте» (0:2).

«Боавишта» располагает более комфортным положением. Клуб занимает 13-е место в общем зачете, положив себе на счет 26 очков с такими цифрами успешности: четыре победы, 14 ничьих и семь поражений.

Как видим, больше половины матчей чемпионата игроки «Боавишты» сводят к ничейным исходам, а в предыдущем туре команда разошлась миром с «Брагой» (1:1) на домашней арене.

Информация для ставок

«Боавишта» сыграла вничью в 8 из прошлых 10 матчей лиги

«Боавишта» не пропускала голы в 7 из последних 8 матчей против «Белененсеша»

«Белененсеш» не побеждал «Боавишту» в 5 предыдущих матчах на своем поле

Прогноз

Для этого матча рекомендуем ставку с нулевой форой на «Боавишту», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.