«Эшторил» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (31.01.2022)

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вчера, 12:36

Ставки букмекеров

В этой игре аналитики симпатизируют хозяевам поля. Сыграть ставки на победу «Эшторила» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.16. Шансы «Пасуш де Феррейры» набрать три очка оцениваются в 3.68, а ничья идет по котировке 3.18.

В линии голов сервис принимает такие ставки: тотал меньше 2,5 голов можно взять за 1,61, больше – 2,40.

Форма команд

«Эшторил» осел на седьмой строчке чемпионата Португалии. Клуб резко ухудшил турнирное положение, допустив четыре поражения кряду. В данной серии команда последовательно проиграла «Ароке» (1:2), «Витории» (1:3), «Порту» (2:3) и «Морейренси» (0:1).

Если же рассматривать домашние результаты «Эшторила», то они весьма посредственные. На своем поле хозяева взяли лишь одну победу, пять раз сыграли вничью и проиграли три встречи своим оппонентам.

У «Пасуш де Феррейры» 19 очков и 13 строчка в общем зачете. В текущем розыгрыше лиги команда смогла оформить четыре победы, семь раз сыграть вничью и проиграть восемь матчей. При этом у гостей грядущей игры одна из самых пассивных атак чемпионата, которая забила 14 голов.

Отметим, что после гостевого поражения от «Бенфики» (0:2), «Пасуш де Феррейра» поочередно разошлась миром с «Фамаликау» (0:0) и «Боавиштой» (1:1).

Информация для ставок

В 5 последних гостевых матчах «Пасуш де Феррейры» прошла ставка ТМ(2,5)

В 7 из прошлых 8 встреч соперников на поле «Эшторила» сыграл исход ТМ(2,5)

«Эшторил» не проигрывал в 6 прошлых матчах против «Пасуш де Феррейры»

Прогноз

«Эшторил» находится в кризисе, а «Пасуш де Феррейра» очень мало забивает в этом сезоне. Также, учитывая статистику очных встреч команд, предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.61 в БК Фонбет.