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«Фамаликау» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.04.2022)

27 апреля 2022, 14:00
Фамаликау

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры сулят успех хозяевам поля. Поставить на победу «Фамаликау» компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80. Ставки на ничью идут в линии по цене 3.50, а победа «Эшторила» доступна по котировке 4.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.874.44
Фонбет 1.75 3.70 4.70
Мелбет 1.70 3.87 5.41
1XBET 1.70 3.87 5.41

Эксперты склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) играется по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Футболисты «Фамаликау» организовали 30 очков за 31 встречу чемпионата Португалии. В текущем розыгрыше лиги клуб провел шесть победных встреч, 12 ничейных и потерпел 13 поражений.

Выделим, что в семи прошлых турах чемпионата «Фамаликау» не добывал победы. После гостевого поражения на поле «Портимоненси» (0:1) команда последовательно разошлась миром с «Жил Висенте» (2:2) и «Бенфикой» (0:0).

«Эшторил» базируется на экваторе турнирной таблицы, занимая десятое место. В активе этого клуб 36 баллов, что дает ему возможность доиграть чемпионат без турнирных задач.

В 31-м проведенном туре «Эшторил» достиг восьми побед и 12 раз сыграл вничью, проиграв 11 матчей своим оппонентам. В последних играх лиги команда довольствовалась ничейными матчами с «Брагой» (0:0) и «Белененсешем» (2:2).

Информация для ставок

  • «Фамаликау» выиграл 2 последних матча против «Эшторила» на своем поле
  • «Эшторил» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 5 гостевых матчей
  • «Фамаликау» не проигрывал в 6 из последних 7 домашних матчей

Прогноз

Рекомендуем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.60 1.78 2.11
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.93 1.97
Все комментарии
shlomo
shlomo
27 апреля в 14:09
Игра на три результата
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