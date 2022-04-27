«Фамаликау» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.04.2022)

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27 апреля 2022, 14:00

Ставки букмекеров

В предстоящем матче букмекеры сулят успех хозяевам поля. Поставить на победу «Фамаликау» компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80. Ставки на ничью идут в линии по цене 3.50, а победа «Эшторила» доступна по котировке 4.10.

Эксперты склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) играется по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

Футболисты «Фамаликау» организовали 30 очков за 31 встречу чемпионата Португалии. В текущем розыгрыше лиги клуб провел шесть победных встреч, 12 ничейных и потерпел 13 поражений.

Выделим, что в семи прошлых турах чемпионата «Фамаликау» не добывал победы. После гостевого поражения на поле «Портимоненси» (0:1) команда последовательно разошлась миром с «Жил Висенте» (2:2) и «Бенфикой» (0:0).

«Эшторил» базируется на экваторе турнирной таблицы, занимая десятое место. В активе этого клуб 36 баллов, что дает ему возможность доиграть чемпионат без турнирных задач.

В 31-м проведенном туре «Эшторил» достиг восьми побед и 12 раз сыграл вничью, проиграв 11 матчей своим оппонентам. В последних играх лиги команда довольствовалась ничейными матчами с «Брагой» (0:0) и «Белененсешем» (2:2).

Информация для ставок

«Фамаликау» выиграл 2 последних матча против «Эшторила» на своем поле

«Эшторил» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 5 гостевых матчей

«Фамаликау» не проигрывал в 6 из последних 7 домашних матчей

Прогноз

Рекомендуем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.