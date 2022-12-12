«Ковилья» — «Насионал». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (14.12.2022)

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вчера, 16:20

Ставки букмекеров

Букмекеры не выделяют фаворита в этом противостоянии. Поставить на победу «Ковильи» можно по коэффициенту 2.90, а победа «Насионалz» идет по котировке 2.40. Желающие заключить пари на ничью, могут сыграть по цене 3.20.

Аналитики БК Лига Ставок склоняются к тому, что «Ковилья» и «Насионал» установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Ковилья» заработала один балл в двух матчах Кубка лиги, расположившись на последнем месте группы. В стартовом поединке команда сыграла вничью дома с «Жил Висенте» (2:2), а затем последовало поражение на поле «Портимоненси» (0:2).

«Насионал» выступил лучше в двух первых турах группового раунда Кубка лиги Португалии. Клуб начал с победного матча против «Портимоненси» (2:0) на своем поле, а потом зафиксировал гостевое поражение на поле «Жил Висенте».

Выделим, что участники этого матча представляют вторую португальскую лигу. «Ковилья» базируется на последнем месте рейтинга, заработав только шесть очков в 13 сыгранных турах. «Насионал» в свою очередь занимает 13-ю строчку, накопив 13 баллов.

Информация для ставок

«Ковилья» не побеждала «Насионал» в шести очных матчах – 3 поражения и 3 ничейных встречи

Команды обменялись голами в 3 предыдущих очных матчах

«Ковилья» не добивалась победных результатов в 8 предыдущих поединках на своем поле

Прогноз

В этом матче мы симпатизируем гостям, которые лучше проводят этот сезон, нежели аутсайдер второй лиги «Ковилья». Предлагаем поставить на фору (0) в пользу «Насионаля» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.