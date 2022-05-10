«Пасуш де Феррейра» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.05.2022)

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вчера, 11:05

Ставки букмекеров

Гости идут фаворитом встречи. Ставки на победу «Бенфики» букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.43. Поставить на успех «Пасуш де Феррейры» можно по цене 6.70, а ничья играется по котировке 4.75.

В голах с перевесом идут ставки на результативный исход противостояния. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» накопила 38 баллов за 33 встречи чемпионата Португалии. С таким показателем клуб базируется на десятом месте рейтинга без турнирных задач на остаток сезона.

Отсутствие турнирной мотивации сказывается на последних результатах «Пасуш де Феррейры». Так за четыре прошлых турах команда заработала только два очка, сыграв вничью с «Жил Висенте» (1:1) и «Тонделой» (1:1), а также проиграв «Витории» (0:4) и «Санта-Кларе» (0:2).

«Бенфика» уже забронировала за собой третье место португальской лиги, дающее право сыграть в квалификации следующего сезона Лиги чемпионов. По ходу сезона клуб из Лиссабона провел 22 победных матча, пять ничейных встреч и допустил шесть поражений.

После успешного поединка на поле «Маритиму» (1:0) «Бенфика» принимала на домашней арене «Порту», где «орлы» не набрали очки (0:1).

Информация для ставок

«Бенфика» побеждала в 7 последних матчах против предстоящего соперника

В 8 прошлых домашних матчах «Пасуш де Феррейры» забивалось минимум два гола

«Бенфика» выиграла 2 предыдущих гостевых матча в чемпионате Португалии

Прогноз