«Реал Солт-Лейк» — «Нью-Йорк Ред Буллз». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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сегодня, 08:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Реал Солт-Лейк», а коэффициент на их победу составляет 2.05. Успех «Нью-Йорк Ред Буллз» оценивается по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.6.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.9. Низовая встреча абсолютно идентична и также котируется за 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Реал Солт-Лейк» держится в первой пятерке западной конференции и рассчитывает там остаться до конца сезона. Команда идет на четвертой позиции с набранными 34 баллами и всего на четыре пункта отстает от лидера «Сент-Луис Сити». В предстоящей домашней встрече с середняком противоположной конференции болельщики будут ждать от своих футболистов только победного результата. В двух последних матчах «Реал Солт-Лейк» поделил очки со «Спортинг Канзас-Сити» (2:2) и переиграл «Орландо Сити» (4:0).

«Нью-Йорк Ред Буллз» все еще не вошел в зону плей-офф, от которой клуб отделяет всего три балла. Команда идет на 11 месте с 26 баллами и уступает «Монреалю» лишь по дополнительным показателям. С каждым туром будет все сложнее пробиться в топ-9, поэтому гостям уже сейчас нужно бороться за каждый балл, который поможет им достичь поставленных зада. В прошлом туре «Нью-Йорк Ред Буллз» уступил на своем поле лидеру «Цинцинати» (1:2), а неделей ранее одолел «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних выездных матчей «Нью-Йорк Ред Буллз» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал Солт-Лейк» не проигрывает уже в матчах подряд

«Реал Солт-Лейк» выиграл два из пяти матчей у «Нью-Йорк Ред Буллз» при одном поражении

Прогноз

Хозяева выглядят гораздо стабильнее и увереннее в последних турах и давно не проигрывают. Предлагаем поверить в «Реал Солт-Лейк» и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.