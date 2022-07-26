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«Дагерфорс» — «Кальмар». Прогноз на матч Аллсвенскан (30.07.2022)

вчера, 21:09
Дагерфорс - Кальмар

Ставки букмекеров

«Кальмар» идет фаворитом матча. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.88, ничья в игре продается за 3.60, а победа «Дагерфорс» за 4.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.213.831.86
Мелбет 4.10 3.74 1.87
1XBET 4.10 3.74 1.87
BetBoom 4.05 3.75 1.85

Аналитики затрудняются предположить какого количества голов в поединке стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.88, а ТМ (2.5) по 1.93.

Форма команд

«Дагерфорс» к матчу подходит на 16 месте, имея в активе восемь очков. По ходу турнира команда дважды обыгрывала соперников, два раза сыграла вничью и в 11 случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка проигран и в двух расписана «мировая». В крайнем противостоянии против «Мьельбю» очков не добыто (2:1).

«Кальмар» по состоянию на сегодня располагается на шестой строчке в таблице, набрав к этому моменту 24 очка. По ходу турнира команда семь раз одержала победы, расписала три «мировые» и пять раз уступила. В прошедших пяти турах две встречи сыграно вничью, две выиграна, а одна проиграна. В крайнем противостоянии верх взят над «Эльфсборг» (1:0).

Информация для ставок

  • «Кальмар» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
  • В 12 из 15 последних матчей «Дагерфорс» завершились с менее 3.5 голами
  • «Кальмар» выиграл все (четыре) очные встречи

Прогноз

Учитывая турнирное положение, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Кальмар» с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.44 1.97 1.90 1.56 2.50
Мелбет 1.96 1.93
1XBET 1.96 1.93
BetBoom 2.87 1.42 1.94 1.86 1.51 2.55
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:55
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
Гость
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