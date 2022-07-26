«Дагерфорс» — «Кальмар». Прогноз на матч Аллсвенскан (30.07.2022)

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вчера, 21:09

Ставки букмекеров

«Кальмар» идет фаворитом матча. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.88, ничья в игре продается за 3.60, а победа «Дагерфорс» за 4.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики затрудняются предположить какого количества голов в поединке стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.88, а ТМ (2.5) по 1.93.

Форма команд

«Дагерфорс» к матчу подходит на 16 месте, имея в активе восемь очков. По ходу турнира команда дважды обыгрывала соперников, два раза сыграла вничью и в 11 случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка проигран и в двух расписана «мировая». В крайнем противостоянии против «Мьельбю» очков не добыто (2:1).

«Кальмар» по состоянию на сегодня располагается на шестой строчке в таблице, набрав к этому моменту 24 очка. По ходу турнира команда семь раз одержала победы, расписала три «мировые» и пять раз уступила. В прошедших пяти турах две встречи сыграно вничью, две выиграна, а одна проиграна. В крайнем противостоянии верх взят над «Эльфсборг» (1:0).

Информация для ставок

«Кальмар» не проиграл в 10 из 15 последних матчах

В 12 из 15 последних матчей «Дагерфорс» завершились с менее 3.5 голами

«Кальмар» выиграл все (четыре) очные встречи

Прогноз

Учитывая турнирное положение, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Кальмар» с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.