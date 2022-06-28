«Чикаго Файр» — «Филадельфия Юнион». Прогноз на матч МЛС (30.06.2022)

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28 июня 2022, 17:17

Ставки букмекеров

«Чикаго Файр», с небольшой разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.39, ничья в игре котируется по 3.30, а победа «Филадельфия Юнион» по 3.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.81, а ТБ (2.5) за 2.00.

Форма команд

«Чикаго Файр» к матчу подходит на последней строчке, имея в активе 14 очков. В нынешнем розыгрыше клуб добыл три победы, в пяти встречах расписал «мировую» и в восьми поединках потерпел поражение. В прошедших пяти турах три матча проиграно, по одному сыграно вничью и выиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Хьюстон Динамо» (2:0).

«Филадельфия Юнион» по состоянию на сегодня лидирует в чемпионате, набрав 29 очков. По ходу турнира команда семь матчей выиграла, восемь сыграла вничью, а в одном допустила поражение. В последних пяти турах добыто две победы и расписано три «мировых». В крайнем противостоянии верх взят над «Нью-Йорк Сити» (2:1).

Информация для ставок

«Филадельфия Юнион» не проиграла в 12 из 15 последних матчах

В 10 из 15 последних матчах «Чикаго Файр» забил менее 1.5 голов

«Филадельфия Юнион» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание разницу команд по положению в таблице, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Филадельфия Юнион» не проиграет с коэффициентом 1.58 в БК Лига Ставок.