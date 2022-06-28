Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболСША. МЛС 2022

«Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз на матч МЛС (30.06.2022)

28 июня 2022, 17:12
Цинциннати - Нью-Йорк Сити

Ставки букмекеров

«Нью-Йорк Сити» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.98, ничья в иге продается за 3.80, а победа «Цинциннати» за 3.55 в БК Лига Ставок.

США. МЛС 2022
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
ПроигрышНичьяНичьяНичьяВыигрыш
4 : 4
завершен
30 июня 2022, 02:30
четверг
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.93 3.76 2.28
1XBET 2.93 3.76 2.28

Эксперты предполагают, что в матче будет забито достаточное количество голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.69, а ТМ (2.5) по 2.18.

Форма команд

«Цинциннати» к матчу подходит располагаясь на седьмом месте, с набранными 23 очками. В нынешнем розыгрыше клуб в семи случаях обыгрывал соперников, дважды сыграл вничью и в семи встречах потерпел неудачу. В предшествующих пяти турах добыто две победы, допущено два проигрыша и расписана одна «мировая». В крайнем противостоянии верх взят над «Орландо Сити» (1:0).

«Нью-Йорк Сити» занимает вторую позицию в чемпионате, имея в активе 27 очков. По ходу сезона команда восемь раз обыгрывала соперников, трижды играла вничью и четырежды уступила. В последних пяти играх добыто три победы, расписана одна «мировая», а в крайнем поединке очки отданы «Филадельфия Юнион» (2:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Нью-Йорк Сити» не было голов или забила только одна команда
  • 10 из 15 последних матчей «Цинциннати» завершились с менее 3.5 голами
  • «Нью-Йорк Сити» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Нью-Йорк Сити» с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 21:54
Победа гостей !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 