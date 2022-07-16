«Филадельфия Юнион» — «Нью-Инглэнд Революшн». Прогноз на матч МЛС (17.07.2022)

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16 июля 2022, 14:42

Ставки букмекеров

«Филадельфия Юнион» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.90, а ничья в игре и победа «Нью-Инглэнд Революшн» котируется по одной цене – 3.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.71, а ТМ (2.5) за 2.15.

Форма команд

«Филадельфия Юнион» по состоянию на сегодня располагается на лидирующей позиции, имея в активе 36 очков. По ходу сезона команда по девять матчей выиграла и сыграла вничью, а в двух допустила поражение. В последних пяти турах добыто три победы, расписана «мировая» и один матч проигран. В крайнем противостоянии верх взят над «Интер Майами» (1:2).

«Нью-Инглэнд Революшн» в чемпионате занимает девятое место, набрав 25 очков. В нынешнем розыгрыше клуб добыл шесть побед, расписал семь «мировых» и в шести встречах потерпел поражение. Предшествующие пять матчей закончились тремя ничьими, одним выигрышем, а в крайнем противостоянии очки отданы «Нью-Йорк Сити» (4:2).

Информация для ставок

«Нью-Инглэнд Революшн» не проиграл в 12 из 15 последних матчах

В девяти из 15 последних матах «Филадельфия Юнион» забили обе команды

«Нью-Инглэнд Революшн» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирный статус команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.63 в БК Лига Ставок.