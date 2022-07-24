«Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз на матч МЛС (30.07.2022)

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вчера, 13:47

Ставки букмекеров

«Лос-Анджеле» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.58, ничья в игре продается за 4.40, а победа «Сиэтл Саундерс» за 5.20 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.66, а ТМ (2.5) по 2.21.

Форма команд

«Лос-Анджелес» к игре подходит на лидирующем месте в таблице, набрав 45 очков. По ходу турнира клуб добился 14 побед и трех ничьих, а в четырех случаях потерпел поражение. В последних пяти турах четыре поединка выиграно и допущен один проигрыш. В крайнем противостоянии обыгран «Спортинг Канзас» (0:2).

«Сиэтл Саундерс» располагается на восьмой строчке, имея в активе 29 очков. По ходу турнира команда девять раз обыгрывала соперников, в двух поединках расписала «мировую» и в 10 уступила. В прошедших пяти турах дважды взят максимальный результат и трижды очков не добыто. В крайнем противостоянии победа отобрана у «Колорадо Рэпидс» (2:1).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Сиэтл Саундерс» не было голов или забила только одна команда

«Лос-Анджелес» в 11 из 15 последних матчах забил менее 2.5 голов

«Сиэтл Саундерс» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Лос-Анджелес» больше (1.5) с коэффициентом 1.59 в БК Лига Ставок.