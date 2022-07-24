Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболСША. МЛС 2022

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз на матч МЛС (30.07.2022)

вчера, 13:47
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс

Ставки букмекеров

«Лос-Анджеле» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.58, ничья в игре продается за 4.40, а победа «Сиэтл Саундерс» за 5.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.614.435.31

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.66, а ТМ (2.5) по 2.21.

Форма команд

«Лос-Анджелес» к игре подходит на лидирующем месте в таблице, набрав 45 очков. По ходу турнира клуб добился 14 побед и трех ничьих, а в четырех случаях потерпел поражение. В последних пяти турах четыре поединка выиграно и допущен один проигрыш. В крайнем противостоянии обыгран «Спортинг Канзас» (0:2).

«Сиэтл Саундерс» располагается на восьмой строчке, имея в активе 29 очков. По ходу турнира команда девять раз обыгрывала соперников, в двух поединках расписала «мировую» и в 10 уступила. В прошедших пяти турах дважды взят максимальный результат и трижды очков не добыто. В крайнем противостоянии победа отобрана у «Колорадо Рэпидс» (2:1).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Сиэтл Саундерс» не было голов или забила только одна команда
  • «Лос-Анджелес» в 11 из 15 последних матчах забил менее 2.5 голов
  • «Сиэтл Саундерс» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Лос-Анджелес» больше (1.5) с коэффициентом 1.59 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.69 1.76 2.12
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:27
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-0,75) в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:58
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 