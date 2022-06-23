«Сан-Хосе Эртквейс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз на матч МЛС (26.06.2022)

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23 июня 2022, 13:01

Ставки букмекеров

«Сан-Хосе Эртквейс», с минимальной разницей идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.55, ничья в игре котируется по 3.60, а победа «Лос-Анджелес Гэлакси» по 2.60 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.25.

Форма команд

«Сан-Хосе Эртквейс» к игре подходят на 14 месте, набрав 15 очков. По ходу турнира клуб добился трех побед, шесть матчей сыграл в ничью и семь проиграл. В прошедших пяти турах удалось одну встречу выиграть, в двух расписать «мировую» и в двух, в свою очередь, допущено поражение. В крайнем противостоянии очки отданы «Реал Солт-Лейк» (2:0).

«Лос-Анджелес Гэлакси» в чемпионате занимает пятую строчку, имея в активе 24 очка. Походу сезона клуб семь раз обыгрывал соперников, трижды расходился «миром» и в пяти поединках уступил. В последних пяти турах по две встречи проиграно и сыграно вничью, а одна выиграна. В крайнем противостоянии очки поделены с «Портленд Тимберс» (1:1).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» завершились с менее 3.5 голами

«Сан-Хосе Эртквейс» не выиграл в 10 из 15 последних матчах

В четырех из пяти последних очных встречах команды забили более 2.5 голов

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, их форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграет с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.