«Сан-Хосе Эртквейс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз на матч МЛС (26.06.2022)

Ставки букмекеров
«Сан-Хосе Эртквейс», с минимальной разницей идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.55, ничья в игре котируется по 3.60, а победа «Лос-Анджелес Гэлакси» по 2.60 в БК Лига Ставок.
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матч перенесен
26 июня 2022, 05:00
воскресенье
Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.25.
Форма команд
«Сан-Хосе Эртквейс» к игре подходят на 14 месте, набрав 15 очков. По ходу турнира клуб добился трех побед, шесть матчей сыграл в ничью и семь проиграл. В прошедших пяти турах удалось одну встречу выиграть, в двух расписать «мировую» и в двух, в свою очередь, допущено поражение. В крайнем противостоянии очки отданы «Реал Солт-Лейк» (2:0).
«Лос-Анджелес Гэлакси» в чемпионате занимает пятую строчку, имея в активе 24 очка. Походу сезона клуб семь раз обыгрывал соперников, трижды расходился «миром» и в пяти поединках уступил. В последних пяти турах по две встречи проиграно и сыграно вничью, а одна выиграна. В крайнем противостоянии очки поделены с «Портленд Тимберс» (1:1).
Информация для ставок
- Девять из 15 последних матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» завершились с менее 3.5 голами
- «Сан-Хосе Эртквейс» не выиграл в 10 из 15 последних матчах
- В четырех из пяти последних очных встречах команды забили более 2.5 голов
Прогноз
Учитывая турнирное положение команд, их форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграет с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.