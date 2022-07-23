«Спортинг Канзас» — «Лос-Анджелес». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

1658599137

вчера, 20:58

Ставки букмекеров

«Лос-Анджелес» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.04, ничья в игре продается за 3.65, а победа «Спортинг Канзас» за 3.45 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.76, а ТМ (2.5) по 2.06.

Форма команд

«Спортинг Канзас» по состоянию на сегодня располагается на 14 позиции, набрав 20 очков. По ходу сезона клуб пять раз обыгрывал соперников, расписал пять «мировых» и в 12 поединках уступил. В последних пяти играх три встречи проиграно, а по одной выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Реал Солт-Лейк» (3:0).

«Лос-Анджелес» к игре подходит на лидирующем месте в таблице, набрав 42 очков. По ходу турнира клуб добился 13 побед и трех ничьих, а в четырех случаях потерпел поражение. В последних пяти турах четыре поединка выиграно и допущен один проигрыш. В крайнем противостоянии обыгран «Нэшвилл» (1:2).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Спортинг Канзас» забили обе команды

«Лос-Анджелес» выиграл в 10 из 15 последних матчей

В четырех из пяти последних очных встречах команды забили более 3.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание разницу в турнирной таблице, актуальную статистику и текущую форму команд, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Лос-Анджелес» с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.