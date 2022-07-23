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«Спортинг Канзас» — «Лос-Анджелес». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

вчера, 20:58
Спортинг Канзас - Лос-Анджелес

Ставки букмекеров

«Лос-Анджелес» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.04, ничья в игре продается за 3.65, а победа «Спортинг Канзас» за 3.45 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.623.682.08

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.76, а ТМ (2.5) по 2.06.

Форма команд

«Спортинг Канзас» по состоянию на сегодня располагается на 14 позиции, набрав 20 очков. По ходу сезона клуб пять раз обыгрывал соперников, расписал пять «мировых» и в 12 поединках уступил. В последних пяти играх три встречи проиграно, а по одной выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Реал Солт-Лейк» (3:0).

«Лос-Анджелес» к игре подходит на лидирующем месте в таблице, набрав 42 очков. По ходу турнира клуб добился 13 побед и трех ничьих, а в четырех случаях потерпел поражение. В последних пяти турах четыре поединка выиграно и допущен один проигрыш. В крайнем противостоянии обыгран «Нэшвилл» (1:2).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Спортинг Канзас» забили обе команды
  • «Лос-Анджелес» выиграл в 10 из 15 последних матчей
  • В четырех из пяти последних очных встречах команды забили более 3.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание разницу в турнирной таблице, актуальную статистику и текущую форму команд, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Лос-Анджелес» с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.79 1.64 2.36
Все комментарии
5fpfxct44mw7
5fpfxct44mw7
вчера в 21:59
Победу одержит «Лос-Анджелес»
te3rphmas8z2
te3rphmas8z2
вчера в 21:05
Фаворит матча «Лос-Анджелес»
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