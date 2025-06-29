«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (1.07.2025)

1751230602

29 июня 2025, 23:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «горожан». Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.3. Поставить на «Аль-Хиляль» можно за 10, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Манчестер Сити» вышел в плей-офф с первого места. Команда сумела заработать максимальное количество очков за три тура – 9, также это является максимальным количеством очков во всём турнире. Отрыв от второго места три балла. Два последних матча «Манчестера Сити» завершились победами над «Аль-Аином» (6:0), и «Ювентусом» (5:2).

«Аль-Хиляль» прошёл в 1/8 со второго места в группе Н. В неё команда заработала пять очков, что на два меньше, чем у первого места. Разница мячей у команды положительная несмотря на то, что она не является супер результативной, три забитых на один пропущенный. Две последние игры «Аль-Хиляля» завершились ничьёй с «Зальцбургом» (0:0), и победой над «Пачукой» (2:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выигрывает на протяжении пяти матчей

«Аль-Хиляль» не проигрывает на протяжении восьми игр

Пять последних встреч «Аль-Хиляля» завершились с тоталом меньше 2.5

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют -нет» по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Пари.